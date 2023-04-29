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Коритиба - Сан-Паулу

29.04.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 3 тур Коритиба - Сан-Паулу
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
29 тур
21 октября, пятница 02:00 Сан-Паулу 3:1 Коритиба
10 тур
10 июня, пятница 02:00 Коритиба 1:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2020
32 тур
24 января, воскресенье 01:00 Сан-Паулу 1:1 Коритиба
13 тур
4 октября, воскресенье 22:00 Коритиба 1:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2017
37 тур
26 ноября, воскресенье 22:00 Коритиба 1:2 Сан-Паулу
18 тур
4 августа, пятница 01:30 Сан-Паулу 1:2 Коритиба
Бразилия. Серия А 2016
22 тур
28 августа, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 0:0 Коритиба
3 тур
26 мая, четверг 03:45 Коритиба 1:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2015
32 тур
25 октября, воскресенье 22:00 Коритиба 1:2 Сан-Паулу
13 тур
12 июля, воскресенье 17:00 Сан-Паулу 3:1 Коритиба
Бразилия. Серия А 2014
22 тур
18 сентября, четверг 05:00 Коритиба 3:1 Сан-Паулу
3 тур
4 мая, воскресенье 01:30 Сан-Паулу 2:2 Коритиба
Бразилия. Серия А 2013
38 тур
8 декабря, воскресенье 23:00 Сан-Паулу 0:1 Коритиба
19 тур
8 сентября, воскресенье 23:00 Коритиба 2:0 Сан-Паулу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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