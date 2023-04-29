Коритиба - Сан-Паулу

|29 тур
|21 октября, пятница
|02:00
|Сан-Паулу
|3:1
|Коритиба
|10 тур
|10 июня, пятница
|02:00
|Коритиба
|1:1
|Сан-Паулу
|29 тур
|21 октября, пятница
|02:00
|Сан-Паулу
|3:1
|Коритиба
|10 тур
|10 июня, пятница
|02:00
|Коритиба
|1:1
|Сан-Паулу
|32 тур
|24 января, воскресенье
|01:00
|Сан-Паулу
|1:1
|Коритиба
|13 тур
|4 октября, воскресенье
|22:00
|Коритиба
|1:1
|Сан-Паулу
|37 тур
|26 ноября, воскресенье
|22:00
|Коритиба
|1:2
|Сан-Паулу
|18 тур
|4 августа, пятница
|01:30
|Сан-Паулу
|1:2
|Коритиба
|22 тур
|28 августа, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|0:0
|Коритиба
|3 тур
|26 мая, четверг
|03:45
|Коритиба
|1:1
|Сан-Паулу
|32 тур
|25 октября, воскресенье
|22:00
|Коритиба
|1:2
|Сан-Паулу
|13 тур
|12 июля, воскресенье
|17:00
|Сан-Паулу
|3:1
|Коритиба
|22 тур
|18 сентября, четверг
|05:00
|Коритиба
|3:1
|Сан-Паулу
|3 тур
|4 мая, воскресенье
|01:30
|Сан-Паулу
|2:2
|Коритиба
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0