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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Маттерсбург - Винер-Нойштадт
Маттерсбург - Винер-Нойштадт: обзор матча 13 февраля 2010
Маттерсбург
13.02.2010, суббота, 20:00
Чемпионат Австрии, 20 тур
1 : 0
Завершен
Винер-Нойштадт
Матч
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Статистика матча Маттерсбург - Винер-Нойштадт
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0
0
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0
0
Матчи команд
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
1 : 0
04.07.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Маттерсбург
4 : 1
30.06.2020
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Маттерсбург
1 : 2
27.06.2020
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 1
23.06.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Маттерсбург
2 : 0
20.06.2020
Санкт-Пельтен
Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига, 36 тур
Винер-Нойштадт
0 : 1
31.05.2015
Альтах
Австрия. Бундеслига, 35 тур
Рапид
0 : 0
24.05.2015
Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига, 34 тур
Винер-Нойштадт
2 : 0
20.05.2015
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 33 тур
Адмира
0 : 0
16.05.2015
Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Винер-Нойштадт
2 : 4
09.05.2015
Грёдиг
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Винер-Нойштадт
Товарищеский матч. ЦСКА в первом матче с Березуцким во главе победил «Винер-Нойштадт»
2021.06.23 20:43
4
Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Маттерсбург»
2016.01.22 19:45
«Динамо» проведет матчи с «Маттерсбургом» и «Ольяненсе»
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2016.01.08 01:10
«Майнц» приобрел нападающего сборной Австрии
2016.01.06 00:10
Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Маттерсбург»
2016.01.22 19:45
«Динамо» проведет матчи с «Маттерсбургом» и «Ольяненсе»
2016.01.12 08:59
«Рубин» определился с соперниками по контрольным матчам
2016.01.08 01:10
«Майнц» приобрел нападающего сборной Австрии
2016.01.06 00:10
Товарищеский матч. ЦСКА в первом матче с Березуцким во главе победил «Винер-Нойштадт»
2021.06.23 20:43
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