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Англия. Кубок
Шеффилд Юнайтед - Блэкберн
Шеффилд Юнайтед - Блэкберн: обзор матча 19 марта 2023
Шеффилд Юнайтед
19.03.2023, воскресенье, 15:00
Англия. Кубок, 1/4 финала
3 : 2
Завершен
Блэкберн
28'
С. Галлахер (АГ)
81'
О. МакБарни
90+1'
Т. Дойл
21'
Б. Бреретон (П)
60'
С. Шмодикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Блэкберн
90'
+4
Замена
Т. Долан
️️️️
Т. Мортон
90'
+3
Замена
Д. Гаррет
️️️️
С. Шмодикс
Замена
К. Бешам
️️️️
Д. Макэйти
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
Т. Дойл
Пас отдал
С. Берге
90'
+1
Замена
Д. Богль
️️️️
Д. Балдок
88'
ГОЛ! 2:2!
О. МакБарни
Пас отдал
М. Лоу
81'
80'
Замена
С. Уортон
️️️️
Р. Хеджс
80'
Замена
К. Бриттан
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
Замена
Б. Шарп
️️️️
Д. Робинсон
70'
62'
Желтая карточка
Х. Картер
60'
ГОЛ! 1:2!
С. Шмодикс
Пас отдал
С. Галлахер
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Галлахер
28'
Желтая карточка
Д. Робинсон
21'
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Бреретон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
9
Гарри Леонард
ЦФ
3-3-2-1-1
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Ахмедходжич
15
Иган
3
Лоу
16
Берге
32
Балдок
7
Ндиайе
20
Дойл
24
Макэйти
9
МакБарни
3-2-1-2-2
1
Пирс
17
Картер
5
Хайам
27
Трэвис
26
Ранкин-Костелло
3
Пикеринг
23
Мортон
11
Шмодикс
22
Бреретон
26
Хеджс
20
Галлахер
24
Макэйти
6
Бешам
6
Бешам
24
Макэйти
32
Балдок
2
Богль
2
Богль
32
Балдок
14
Робинсон
14
Шарп
14
Шарп
14
Робинсон
26
Хеджс
16
Уортон
16
Уортон
26
Хеджс
26
Ранкин-Костелло
2
Бриттан
2
Бриттан
26
Ранкин-Костелло
11
Шмодикс
30
Гаррет
30
Гаррет
11
Шмодикс
23
Мортон
24
Долан
24
Долан
23
Мортон
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Блэкберн
17
Адам Дэвис
ВР
10
Оливер Норвуд
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
1
Томас Камински
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
20
Адам Уортон
ЦП
9
Гарри Леонард
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
10
Оливер Норвуд
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
20
Адам Уортон
ЦП
9
Гарри Леонард
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Блэкберн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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