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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Бернли
Манчестер Сити - Бернли: обзор матча 18 марта 2023
Манчестер Сити
18.03.2023, суббота, 20:45
Англия. Кубок, 1/4 финала
6 : 0
Завершен
Бернли
32'
Э. Холанд
35'
Э. Холанд
59'
Э. Холанд
62'
Х. Альварес
68'
К. Палмер
73'
Х. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Бернли
90'
+1
Желтая карточка
Э. Барнс
Замена
Д. Грилиш
️️️️
К. Де Брюйне
89'
77'
Замена
С. Бастьен
️️️️
Витиньо
77'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Я. Матсен
ГОЛ! 6:0!
Х. Альварес
Пас отдал
К. Де Брюйне
73'
ГОЛ! 5:0!
К. Палмер
68'
Замена
С. Гомес
️️️️
Родри
66'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Р. Льюис
66'
64'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Н. Телла
Замена
М. Аканджи
️️️️
Р. Диаш
63'
Замена
К. Палмер
️️️️
Э. Холанд
63'
ГОЛ! 4:0!
Х. Альварес
Пас отдал
К. Де Брюйне
62'
ГОЛ! 3:0!
Э. Холанд
59'
46'
Замена
Д. Корк
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
46'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Л. Фостер
ГОЛ! 2:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Ф. Фоден
35'
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Х. Альварес
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
23
Нейтан Телла
ПВ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
4
Джек Корк
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
4-1-3-2
1
Ортега
2
Уокер
3
Диаш
14
Ляпорт
82
Льюис
16
Родри
47
Фоден
26
Де Брюйне
26
Марез
19
Альварес
9
Холанд
3-2-2-2-1
1
Пикок-Фаррел
2
Витиньо
2
Аль-Дахил
5
Байер
14
Робертс
22
Матсен
7
Гудмундссон
24
Каллен
23
Телла
21
Зарури
9
Фостер
9
Холанд
10
Палмер
10
Палмер
9
Холанд
16
Родри
17
Гомес
17
Гомес
16
Родри
3
Диаш
28
Аканджи
28
Аканджи
3
Диаш
82
Льюис
27
Филлипс
27
Филлипс
82
Льюис
26
Де Брюйне
10
Грилиш
10
Грилиш
26
Де Брюйне
22
Матсен
18
Тэйлор
18
Тэйлор
22
Матсен
7
Гудмундссон
4
Корк
4
Корк
7
Гудмундссон
2
Витиньо
22
Бастьен
22
Бастьен
2
Витиньо
9
Фостер
35
Барнс
35
Барнс
9
Фостер
23
Телла
21
Обафеми
21
Обафеми
23
Телла
Остались в запасе
Манчестер Сити
Бернли
31
Эдерсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
14
Мануэль Бенсон
ПВ
49
Арьянет Мурич
ВР
10
Скотт Твайн
АП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Остались в запасе
14
Мануэль Бенсон
ПВ
49
Арьянет Мурич
ВР
10
Скотт Твайн
АП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Манчестер Сити - Бернли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
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