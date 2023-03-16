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Вест Хэм - АЕК

16.03.2023, Четверг, 23:00 мск Лондон, стадион Лондон Лига конференций, 1/8 финала , ответный матч Вест Хэм - АЕК
Первый матч: 2 - 0
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Матч начнется в 23:00 мск
П1
1.25
Х
5.7
П2
14
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига конференций (2022/2023)
1/8 финала
первый матч		 9 марта, четверг 20:45 АЕК 0:2 Вест Хэм
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