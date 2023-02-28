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Расписание матчей
Англия. Кубок
Сток Сити - Брайтон
Сток Сити - Брайтон: обзор матча 28 февраля 2023
Сток Сити
28.02.2023, вторник, 22:15
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Брайтон
30'
Э. Фергюсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Брайтон
90'
Желтая карточка
Д. Ундав
Замена
Н. Лоу
️️️️
Д. Браун
83'
78'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Й. Сармиенто
Замена
К. Тэйлор
️️️️
А. Туанзебе
76'
Замена
Б. Целина
️️️️
Т. Кэмбелл
76'
75'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
К. Митома
69'
Замена
Д. Ундав
️️️️
Э. Фергюсон
69'
Замена
Й. Велтман
️️️️
Ф. Буонанотте
Замена
С. Клукас
️️️️
Д. Стерлинг
68'
Желтая карточка
Л. Бэйкер
49'
Замена
У. Смоллбоун
️️️️
Д. Лорент
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
Э. Фергюсон
Пас отдал
К. Митома
Желтая карточка
Д. Лорент
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Факундо Буонанотте
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Сток Сити
3
Морган Фокс
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
47
Карел Реддин
ЦП
43
Берсант Целина
АП
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
38
Том МакГилл
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
23
Энди Моран
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3-2-3-2
1
Бонхэм
16
Уилмот
4
Туанзебе
14
Тимон
21
Стерлинг
25
Хувер
15
Томпсон
8
Бэйкер
29
Лорент
23
Кэмбелл
18
Браун
3-1-3-2-1
23
Стил
48
Лэмпти
6
ван Хеке
5
Данк
25
Кайседо
13
Гросс
10
Буонанотте
10
Мак Аллистер
16
Сармиенто
22
Митома
11
Фергюсон
4
Туанзебе
26
Тэйлор
26
Тэйлор
4
Туанзебе
21
Стерлинг
6
Клукас
6
Клукас
21
Стерлинг
29
Лорент
12
Смоллбоун
12
Смоллбоун
29
Лорент
23
Кэмбелл
43
Целина
43
Целина
23
Кэмбелл
18
Браун
9
Лоу
9
Лоу
18
Браун
10
Буонанотте
34
Велтман
34
Велтман
10
Буонанотте
22
Митома
10
Энкисо
10
Энкисо
22
Митома
11
Фергюсон
26
Ундав
26
Ундав
11
Фергюсон
16
Сармиенто
18
Уэлбек
18
Уэлбек
16
Сармиенто
Остались в запасе
Сток Сити
Брайтон
3
Морган Фокс
ЦЗ
47
Карел Реддин
ЦП
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
97
Роберт Санчес
ВР
38
Том МакГилл
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
23
Энди Моран
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
3
Морган Фокс
ЦЗ
47
Карел Реддин
ЦП
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
38
Том МакГилл
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
23
Энди Моран
АП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Сток Сити - Брайтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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