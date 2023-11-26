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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Буде-Глимт
Бранн - Буде-Глимт: обзор матча 26 ноября 2023
Бранн
26.11.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
4 : 2
Завершен
Буде-Глимт
7'
Б. Финне
28'
Б. Финне
39'
Н. Кастро
47'
Н. Кастро
53'
Т. Гулликсен
82'
О. Капскармо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бранн - Буде-Глимт
Замена
М. Варминг
️️️️
Н. Кастро
90'
+3
Замена
А. Хеггебе
️️️️
Б. Финне
90'
+2
Желтая карточка
S. Crone
90'
+1
83'
Желтая карточка
О. Капскармо
82'
ГОЛ! 4:2!
О. Капскармо
Пас отдал
А. Гренбек
Замена
Н. Йенсен Вассберг
️️️️
У. Матисен
77'
67'
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
Б. Вембангомо
60'
Желтая карточка
Т. Гулликсен
53'
ГОЛ! 4:1!
Т. Гулликсен
Пас отдал
П. Берг
ГОЛ! 4:0!
Н. Кастро
Пас отдал
Б. Финне
47'
Замена
С. Эрик Картум
️️️️
Ф. Берстинг
46'
46'
Замена
О. Капскармо
️️️️
Ф. Мумбанья
46'
Замена
Т. Гулликсен
️️️️
С. Серли
46'
Замена
А. Пеллегрино
️️️️
С. Фет
ГОЛ! 3:0!
Н. Кастро
Пас отдал
Б. Финне
39'
ГОЛ! 2:0!
Б. Финне
28'
ГОЛ! 1:0!
Б. Финне
Пас отдал
Ф. Майре
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
9
Никлас Кастро
ЛВ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
(К)
ОП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
11
Бор Финне
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
7
Патрик Берг
(К)
ОП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Бранн
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
70
Moonga Simba
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Дюнгеланд
12
3
Кнудсен
5
Сери
6
Нильсен
17
Солтведт
7
Майре
9
Кастро
10
Берстинг
14
Матисен
11
Финне
3-1-4-1-1
1
Лунд
5
Вембангомо
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
11
Гренбек
14
Салтнес
18
Мое
19
Фет
10
Серли
29
Мумбанья
10
Берстинг
19
Картум
19
Картум
10
Берстинг
14
Матисен
25
Йенсен Вассберг
25
Йенсен Вассберг
14
Матисен
9
Кастро
11
Варминг
11
Варминг
9
Кастро
11
Финне
19
Хеггебе
19
Хеггебе
11
Финне
5
Вембангомо
20
Сьоволд
20
Сьоволд
5
Вембангомо
10
Серли
8
Гулликсен
8
Гулликсен
10
Серли
19
Фет
90
Пеллегрино
90
Пеллегрино
19
Фет
29
Мумбанья
9
Капскармо
9
Капскармо
29
Мумбанья
Остались в запасе
Бранн
Буде-Глимт
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
70
Moonga Simba
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
70
Moonga Simba
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Бранн - Буде-Глимт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Главный судья:
Svein Oddvar Moen, Norway
Стадион:
Brann Stadion, Bergen
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