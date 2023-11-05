Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Одд
Бранн - Одд: обзор матча 05 ноября 2023
Бранн
05.11.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
2 : 1
Завершен
Одд
57'
Ф. Майре
62'
С. Хельтне Нильсен
90+4'
Ф. Тевелде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бранн - Одд
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Ф. Тевелде
Замена
А. Хеггебе
️️️️
Б. Финне
82'
Замена
M. Simba
️️️️
У. Матисен
82'
82'
Замена
С. Аас
️️️️
Т. Свендсен
Замена
Т. Педерсен
️️️️
Д. Сери
75'
72'
Замена
O. Erik Midtskogen
️️️️
T. Rekdal
64'
Желтая карточка
Д. Гьенгор
ГОЛ! 2:0!
С. Хельтне Нильсен
Пас отдал
Й. Солтведт
62'
Желтая карточка
Ф. Кнудсен
59'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Майре
Пас отдал
У. Матисен
57'
Замена
Н. Кастро
️️️️
С. Эрик Картум
56'
53'
Желтая карточка
Т. Свендсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Сиверт Хельтне Нильсен
(К)
ОП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Одд
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
21
Стеффен Хаген
(К)
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
28
Соломон Овусу
ОП
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
20
Thomas Rekdal
ЦП
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Бранн
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
9
Никлас Кастро
ЛВ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
15
Джонас Торсвик
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
15
Oliver Jordan Hagen
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
18
Сайвер Аас
ЦФ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Дюнгеланд
12
3
Кнудсен
5
Сери
6
Нильсен
17
Солтведт
19
Картум
7
Майре
10
Берстинг
11
Финне
14
Матисен
3-4-1-2
99
Бротвейт
21
Хаген
16
33
Томаш
26
Гьенгор
28
Овусу
1
Йоргенсен
3
Баккей
20
11
Тевелде
23
Свендсен
5
Сери
23
Педерсен
23
Педерсен
5
Сери
19
Картум
9
Кастро
9
Кастро
19
Картум
11
Финне
19
Хеггебе
19
Хеггебе
11
Финне
14
Матисен
70
70
14
Матисен
23
Свендсен
18
Аас
18
Аас
23
Свендсен
20
9
9
20
Остались в запасе
Бранн
Одд
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
15
Джонас Торсвик
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
15
Oliver Jordan Hagen
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
15
Джонас Торсвик
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
15
Oliver Jordan Hagen
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Бранн - Одд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Главный судья:
Marius Grotta, Norway
Стадион:
Brann Stadion, Bergen
Новости команд
Все
Бранн
Одд
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:40
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:40
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+