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Волеренга - Русенборг

29.10.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 26 тур Волеренга - Русенборг
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
5 тур
6 мая, суббота 19:00 Русенборг Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2022
25 тур
9 октября, воскресенье 20:00 Русенборг 3:0 Волеренга
9 тур
29 мая, воскресенье 21:00 Волеренга 0:4 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2021
22 тур
17 октября, воскресенье 20:00 Русенборг 2:2 Волеренга
1 тур
9 мая, воскресенье 21:00 Волеренга 1:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2020
28 тур
7 декабря, понедельник 20:00 Волеренга 1:0 Русенборг
5 тур
1 июля, среда 21:30 Русенборг 1:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2019
20 тур
1 сентября, воскресенье 21:00 Волеренга 1:1 Русенборг
11 тур
16 июня, воскресенье 21:00 Русенборг 3:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2018
22 тур
16 сентября, воскресенье 21:00 Волеренга 2:3 Русенборг
14 тур
24 июня, воскресенье 21:00 Русенборг 3:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2017
22 тур
17 сентября, воскресенье 21:00 Русенборг 3:0 Волеренга
11 тур
28 мая, воскресенье 21:00 Волеренга 1:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2016
26 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Русенборг 3:1 Волеренга
3 тур
2 апреля, суббота 19:00 Волеренга 0:2 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2015
20 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Русенборг 2:0 Волеренга
12 тур
6 июня, суббота 16:30 Волеренга 1:2 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2014
27 тур
19 октября, воскресенье 22:00 Русенборг 3:2 Волеренга
15 тур
13 июля, воскресенье 19:00 Волеренга 2:2 Русенборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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