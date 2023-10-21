Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Мольде
Бранн - Мольде: обзор матча 21 октября 2023
Бранн
21.10.2023, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
3 : 2
Завершен
Мольде
49'
С. Эрик Картум
71'
Ф. Берстинг
77'
С. Эрик Картум
5'
Ф. Гульбрандсен
90+4'
М. Эллингсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бранн - Мольде
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Эллингсен
Желтая карточка
А. Хеггебе
89'
Замена
M. Simba
️️️️
У. Матисен
84'
81'
Желтая карточка
М. Гредем
78'
Замена
Н. Эдегор
️️️️
Ф. Гульбрандсен
78'
Замена
Э. Хестад
️️️️
М. Бьорнбак
ГОЛ! 3:1!
С. Эрик Картум
Пас отдал
У. Матисен
77'
72'
Замена
М. Андре Кааса
️️️️
Э. Брейвик
72'
Замена
Э. Китолано
️️️️
М. Эйкрем
ГОЛ! 2:1!
Ф. Берстинг
Пас отдал
Ф. Майре
71'
70'
Желтая карточка
О. Петерсен
ГОЛ! 1:1!
С. Эрик Картум
49'
46'
Замена
М. Гредем
️️️️
М. Фьортофт Левик
39'
Желтая карточка
C. Öyvann
Желтая карточка
С. Эрик Картум
22'
16'
Желтая карточка
Ф. Гульбрандсен
Пенальти не реализован!
С. Хельтне Нильсен
14'
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
М. Эйкрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Бранн
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
33
Marius Trengereid
ЦП
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
15
Джонас Торсвик
ЦФ
Мольде
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
3-1-3-1-2
1
Дюнгеланд
12
3
Кнудсен
5
Сери
6
Нильсен
17
Солтведт
7
Майре
19
Картум
10
Берстинг
19
Хеггебе
14
Матисен
3-2-1-2-2
31
Петерсен
45
Хагельскьер
6
Эллингсен
15
Бьорнбак
8
Левик
28
Хауген
10
Брейвик
16
Эриксен
23
Эйкрем
25
8
Гульбрандсен
14
Матисен
70
70
14
Матисен
10
Брейвик
15
Кааса
15
Кааса
10
Брейвик
8
Гульбрандсен
6
Эдегор
6
Эдегор
8
Гульбрандсен
23
Эйкрем
17
Китолано
17
Китолано
23
Эйкрем
8
Левик
28
Гредем
28
Гредем
8
Левик
15
Бьорнбак
5
Хестад
5
Хестад
15
Бьорнбак
Остались в запасе
Бранн
Мольде
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
33
Marius Trengereid
ЦП
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
15
Джонас Торсвик
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
33
Marius Trengereid
ЦП
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
15
Джонас Торсвик
ЦФ
Остались в запасе
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Бранн - Мольде
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Бранн
Новости команд
Все
Бранн
Мольде
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:40
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:40
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+