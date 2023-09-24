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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Волеренга
Буде-Глимт - Волеренга: обзор матча 24 сентября 2023
Буде-Глимт
24.09.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
4 : 2
Завершен
Волеренга
2'
А. Пеллегрино (П)
15'
А. Пеллегрино
59'
А. Пеллегрино (П)
90+2'
А. Пеллегрино
7'
Т. Бервен
63'
А. Илич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Волеренга
Замена
О. Капскармо
️️️️
А. Пеллегрино
90'
+4
ГОЛ! 4:2!
А. Пеллегрино
Пас отдал
Ф. Мумбанья
90'
+2
Замена
С. Фет
️️️️
У. Салтнес
86'
65'
Замена
С. Юклеред
️️️️
Х. Бьордал
64'
Замена
М. Офкир
️️️️
Т. Бервен
63'
ГОЛ! 3:2!
А. Илич
Пас отдал
Х. Бьордал
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Пеллегрино
59'
57'
Желтая карточка
Э. Битри
43'
Замена
К. Борхгревинк
️️️️
Д. Хаканс
ГОЛ! 2:1!
А. Пеллегрино
Пас отдал
А. Гренбек
15'
Замена
А. Серенсен
️️️️
Б. Вембангомо
8'
7'
ГОЛ! 1:1!
Т. Бервен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Пеллегрино
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
33
Энео Битри
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
23
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
18
Симен Юклеред
ЦП
31
Omar Bully Drammeh
ЦП
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
3-1-4-1-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
2
Лоде
5
Вембангомо
7
Берг
20
Сьоволд
14
Салтнес
18
Мое
11
Гренбек
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
2-3-2-4
4
24
Странд
9
Йенсен
23
Риснаэс
18
Хаген
16
Бьордал
11
Хаканс
23
Илич
19
Бервен
1
33
Битри
5
Вембангомо
3
Серенсен
3
Серенсен
5
Вембангомо
14
Салтнес
19
Фет
19
Фет
14
Салтнес
90
Пеллегрино
9
Капскармо
9
Капскармо
90
Пеллегрино
16
Бьордал
18
Юклеред
18
Юклеред
16
Бьордал
19
Бервен
11
Офкир
11
Офкир
19
Бервен
11
Хаканс
2
Борхгревинк
2
Борхгревинк
11
Хаканс
Остались в запасе
Буде-Глимт
Волеренга
44
Магнус Брендбо
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
31
Omar Bully Drammeh
ЦП
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
Остались в запасе
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
31
Omar Bully Drammeh
ЦП
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Буде-Глимт - Волеренга
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
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