Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Бранн
Русенборг - Бранн: обзор матча 03 мая 2023
Русенборг
03.05.2023, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
0 : 2
Завершен
Бранн
23'
С. Хельтне Нильсен
78'
Б. Финне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Бранн
90'
+2
Замена
Ф. Кнудсен
️️️️
М. Расмуссен
78'
ГОЛ! 0:2!
Б. Финне
77'
Желтая карточка
С. Хельтне Нильсен
Замена
И. Снаэр Торвальдссон
️️️️
А. Нильсен Перейра
75'
74'
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
Н. Йенсен Вассберг
Замена
Э. Тагсет
️️️️
К. Мани Ингасон
68'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
С. Вяяняйнен
67'
Желтая карточка
Л. Корник
53'
Замена
С. Нипан
️️️️
Д. Нельсон
46'
Замена
O. Aga
️️️️
A. Sadiku
46'
Желтая карточка
К. Мани Ингасон
33'
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Хельтне Нильсен
Пас отдал
М. Расмуссен
Желтая карточка
Э. Даль Рейтан
22'
Желтая карточка
С. Роджерс
7'
Желтая карточка
А. Нильсен Перейра
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
2
Лео Корник
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
11
Agon Sadiku
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
Бранн
12
S. Crone
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
41
Сверре Нипан
ЦП
29
Oscar Aga
ЦФ
Бранн
13
Rasmus Holten
ЦЗ
16
David Tufekcic
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
4-3-3
1
Хансен
19
Перейра
5
Роджерс
2
Корник
29
Рейтан
8
Беркеейет
7
Хенриксен
6
Вяяняйнен
26
Нельсон
10
Ингасон
11
2-1-1-5
12
5
Сери
6
Нильсен
7
Майре
24
Кристиансен
25
Йенсен Вассберг
11
Финне
11
Бломберг
1
Дюнгеланд
19
Перейра
10
Торвальдссон
10
Торвальдссон
19
Перейра
10
Ингасон
20
Тагсет
20
Тагсет
10
Ингасон
6
Вяяняйнен
5
Скьельбред
5
Скьельбред
6
Вяяняйнен
26
Нельсон
41
Нипан
41
Нипан
26
Нельсон
11
29
29
11
25
Йенсен Вассберг
10
Берстинг
10
Берстинг
25
Йенсен Вассберг
20
Расмуссен
3
Кнудсен
3
Кнудсен
20
Расмуссен
Остались в запасе
Русенборг
Бранн
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
70
Мортен Бьерло
ЦП
13
Rasmus Holten
ЦЗ
16
David Tufekcic
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
70
Мортен Бьерло
ЦП
Остались в запасе
13
Rasmus Holten
ЦЗ
16
David Tufekcic
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Русенборг - Бранн
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
Новости команд
Все
Русенборг
Бранн
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:40
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:40
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+