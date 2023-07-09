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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Бранн
Мольде - Бранн: обзор матча 09 июля 2023
Мольде
09.07.2023, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
2 : 0
Завершен
Бранн
11'
К. Эриксен
90+5'
В. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Бранн
ГОЛ! 2:0!
В. Бериша
90'
+5
Замена
Б. Риса
️️️️
А. Хагельскьер
83'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
Э. Китолано
80'
Замена
М. Андре Кааса
️️️️
К. Эриксен
79'
70'
Замена
Н. Кастро
️️️️
Н. Йенсен Вассберг
Замена
В. Бериша
️️️️
М. Гредем
66'
Желтая карточка
Э. Китолано
62'
Желтая карточка
Э. Брейвик
58'
ГОЛ! 1:0!
К. Эриксен
Пас отдал
Э. Брейвик
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
28
Магнус Гредем
АП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
11
Бор Финне
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
15
Джонас Торсвик
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Мольде
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
14
Ветон Бериша
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Бранн
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
24
Eirik Johansen
ЦФ
9
Никлас Кастро
ЦФ
14
Markus Haaland
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
3-2-3-2
31
Петерсен
19
Хауган
15
Бьорнбак
45
Хагельскьер
28
Хауген
25
Линнес
20
Маннсверк
10
Брейвик
17
Китолано
28
Гредем
16
Эриксен
2-1-2-1-4
1
Дюнгеланд
23
Педерсен
5
Сери
6
Нильсен
25
Йенсен Вассберг
7
Майре
10
Берстинг
11
Бломберг
15
Торсвик
3
Кнудсен
11
Финне
45
Хагельскьер
33
Риса
33
Риса
45
Хагельскьер
16
Эриксен
15
Кааса
15
Кааса
16
Эриксен
17
Китолано
15
Кнутсон
15
Кнутсон
17
Китолано
28
Гредем
14
Бериша
14
Бериша
28
Гредем
25
Йенсен Вассберг
9
Кастро
9
Кастро
25
Йенсен Вассберг
Остались в запасе
Мольде
Бранн
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
29
Густав Нихейм
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
24
Eirik Johansen
ЦФ
14
Markus Haaland
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
29
Густав Нихейм
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Остались в запасе
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
24
Eirik Johansen
ЦФ
14
Markus Haaland
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Мольде - Бранн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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