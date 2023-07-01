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Волеренга - Викинг

01.07.2023, Суббота, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 12 тур Волеренга - Викинг
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Матч начнется в 19:00 мск
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Матч начнется в 19:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
20 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Викинг 1:2 Волеренга
15 тур
24 июля, воскресенье 19:00 Волеренга 4:2 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2021
16 тур
22 августа, воскресенье 19:00 Волеренга 1:1 Викинг
7 тур
13 июня, воскресенье 21:00 Викинг 4:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2020
29 тур
10 декабря, четверг 20:00 Викинг 2:2 Волеренга
4 тур
27 июня, суббота 21:30 Волеренга 2:1 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2019
22 тур
22 сентября, воскресенье 19:00 Волеренга 0:4 Викинг
6 тур
6 мая, понедельник 20:00 Викинг 1:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2017
26 тур
22 октября, воскресенье 19:00 Викинг 1:7 Волеренга
1 тур
3 апреля, понедельник 20:00 Волеренга 1:0 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2016
30 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Викинг 0:2 Волеренга
1 тур
14 марта, понедельник 21:00 Волеренга 0:2 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2015
23 тур
13 сентября, воскресенье 21:00 Волеренга 2:4 Викинг
11 тур
31 мая, воскресенье 19:00 Викинг 3:4 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2014
18 тур
2 августа, суббота 20:00 Викинг 5:5 Волеренга
8 тур
11 мая, воскресенье 20:00 Волеренга 1:1 Викинг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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