Волеренга - Викинг

|20 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Викинг
|1:2
|Волеренга
|15 тур
|24 июля, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|4:2
|Викинг
|20 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Викинг
|1:2
|Волеренга
|15 тур
|24 июля, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|4:2
|Викинг
|16 тур
|22 августа, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|1:1
|Викинг
|7 тур
|13 июня, воскресенье
|21:00
|Викинг
|4:1
|Волеренга
|29 тур
|10 декабря, четверг
|20:00
|Викинг
|2:2
|Волеренга
|4 тур
|27 июня, суббота
|21:30
|Волеренга
|2:1
|Викинг
|22 тур
|22 сентября, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|0:4
|Викинг
|6 тур
|6 мая, понедельник
|20:00
|Викинг
|1:1
|Волеренга
|26 тур
|22 октября, воскресенье
|19:00
|Викинг
|1:7
|Волеренга
|1 тур
|3 апреля, понедельник
|20:00
|Волеренга
|1:0
|Викинг
|30 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:00
|Викинг
|0:2
|Волеренга
|1 тур
|14 марта, понедельник
|21:00
|Волеренга
|0:2
|Викинг
|23 тур
|13 сентября, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|2:4
|Викинг
|11 тур
|31 мая, воскресенье
|19:00
|Викинг
|3:4
|Волеренга
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0