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Волеренга - Стремсгодсет

11.06.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 10 тур Волеренга - Стремсгодсет
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
24 тур
1 октября, суббота 19:00 Волеренга 4:0 Стремсгодсет
7 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 3:2 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2021
21 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Волеренга 3:0 Стремсгодсет
11 тур
4 июля, воскресенье 21:00 Стремсгодсет 1:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2020
23 тур
1 ноября, воскресенье 22:30 Стремсгодсет 0:2 Волеренга
10 тур
26 июля, воскресенье 19:00 Волеренга 2:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2019
17 тур
11 августа, воскресенье 21:00 Стремсгодсет 3:2 Волеренга
8 тур
16 мая, четверг 21:00 Волеренга 2:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2018
27 тур
27 октября, суббота 19:00 Стремсгодсет 2:0 Волеренга
4 тур
7 апреля, суббота 19:00 Волеренга 1:4 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2017
18 тур
7 августа, понедельник 20:00 Стремсгодсет 2:0 Волеренга
13 тур
18 июня, воскресенье 21:00 Волеренга 1:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2016
23 тур
10 сентября, суббота 16:30 Волеренга 1:1 Стремсгодсет
12 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 3:2 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2015
30 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Стремсгодсет 2:2 Волеренга
1 тур
6 апреля, понедельник 20:00 Волеренга 3:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2014
16 тур
19 июля, суббота 20:00 Стремсгодсет 0:2 Волеренга
6 тур
1 мая, четверг 20:00 Волеренга 3:0 Стремсгодсет
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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