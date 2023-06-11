Волеренга - Стремсгодсет

|24 тур
|1 октября, суббота
|19:00
|Волеренга
|4:0
|Стремсгодсет
|7 тур
|22 мая, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:2
|Волеренга
|24 тур
|1 октября, суббота
|19:00
|Волеренга
|4:0
|Стремсгодсет
|7 тур
|22 мая, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:2
|Волеренга
|21 тур
|3 октября, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|3:0
|Стремсгодсет
|11 тур
|4 июля, воскресенье
|21:00
|Стремсгодсет
|1:1
|Волеренга
|23 тур
|1 ноября, воскресенье
|22:30
|Стремсгодсет
|0:2
|Волеренга
|10 тур
|26 июля, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|2:0
|Стремсгодсет
|17 тур
|11 августа, воскресенье
|21:00
|Стремсгодсет
|3:2
|Волеренга
|8 тур
|16 мая, четверг
|21:00
|Волеренга
|2:0
|Стремсгодсет
|27 тур
|27 октября, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|2:0
|Волеренга
|4 тур
|7 апреля, суббота
|19:00
|Волеренга
|1:4
|Стремсгодсет
|18 тур
|7 августа, понедельник
|20:00
|Стремсгодсет
|2:0
|Волеренга
|13 тур
|18 июня, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|1:1
|Стремсгодсет
|23 тур
|10 сентября, суббота
|16:30
|Волеренга
|1:1
|Стремсгодсет
|12 тур
|22 мая, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:2
|Волеренга
|30 тур
|8 ноября, воскресенье
|20:00
|Стремсгодсет
|2:2
|Волеренга
|1 тур
|6 апреля, понедельник
|20:00
|Волеренга
|3:1
|Стремсгодсет
|16 тур
|19 июля, суббота
|20:00
|Стремсгодсет
|0:2
|Волеренга
|6 тур
|1 мая, четверг
|20:00
|Волеренга
|3:0
|Стремсгодсет
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0