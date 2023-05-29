Стабек - Волеренга

|17 тур
|29 августа, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|3:1
|Стабек
|9 тур
|24 июня, четверг
|21:00
|Стабек
|0:2
|Волеренга
|17 тур
|29 августа, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|3:1
|Стабек
|9 тур
|24 июня, четверг
|21:00
|Стабек
|0:2
|Волеренга
|27 тур
|2 декабря, среда
|22:00
|Стабек
|1:1
|Волеренга
|2 тур
|21 июня, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|2:2
|Стабек
|25 тур
|19 октября, суббота
|21:30
|Волеренга
|0:2
|Стабек
|10 тур
|14 августа, среда
|20:00
|Стабек
|1:1
|Волеренга
|25 тур
|6 октября, суббота
|16:30
|Стабек
|1:1
|Волеренга
|10 тур
|16 мая, среда
|19:00
|Волеренга
|1:0
|Стабек
|24 тур
|30 сентября, суббота
|19:00
|Стабек
|4:2
|Волеренга
|7 тур
|7 мая, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|1:1
|Стабек
|27 тур
|16 октября, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|1:1
|Стабек
|4 тур
|9 апреля, суббота
|19:00
|Стабек
|2:1
|Волеренга
|18 тур
|1 августа, суббота
|19:00
|Стабек
|2:0
|Волеренга
|7 тур
|9 мая, суббота
|21:00
|Волеренга
|0:2
|Стабек
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0