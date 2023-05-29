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Стабек - Волеренга

29.05.2023, Понедельник, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 8 тур Стабек - Волеренга
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2021
17 тур
29 августа, воскресенье 21:00 Волеренга 3:1 Стабек
9 тур
24 июня, четверг 21:00 Стабек 0:2 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2020
27 тур
2 декабря, среда 22:00 Стабек 1:1 Волеренга
2 тур
21 июня, воскресенье 19:00 Волеренга 2:2 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2019
25 тур
19 октября, суббота 21:30 Волеренга 0:2 Стабек
10 тур
14 августа, среда 20:00 Стабек 1:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2018
25 тур
6 октября, суббота 16:30 Стабек 1:1 Волеренга
10 тур
16 мая, среда 19:00 Волеренга 1:0 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2017
24 тур
30 сентября, суббота 19:00 Стабек 4:2 Волеренга
7 тур
7 мая, воскресенье 19:00 Волеренга 1:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2016
27 тур
16 октября, воскресенье 21:00 Волеренга 1:1 Стабек
4 тур
9 апреля, суббота 19:00 Стабек 2:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2015
18 тур
1 августа, суббота 19:00 Стабек 2:0 Волеренга
7 тур
9 мая, суббота 21:00 Волеренга 0:2 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2014
17 тур
29 июля, вторник 21:00 Волеренга 3:2 Стабек
7 тур
5 мая, понедельник 21:00 Стабек 0:3 Волеренга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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