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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Русенборг
Бранн - Русенборг: обзор матча 29 мая 2023
Бранн
29.05.2023, понедельник, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
3 : 1
Завершен
Русенборг
12'
Б. Финне
51'
О. Бломберг
88'
Б. Финне
71'
М. Хенриксен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бранн - Русенборг
ГОЛ! 3:1!
Б. Финне
88'
Замена
Р. Кристиансен
️️️️
М. Расмуссен
86'
86'
Замена
А. Нильсен Перейра
️️️️
О. Скарсем
Желтая карточка
Ф. Кнудсен
84'
83'
Желтая карточка
О. Скарсем
Замена
У. Матисен
️️️️
О. Бломберг
81'
81'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
С. Нипан
Замена
Н. Кастро
️️️️
Ф. Берстинг
76'
71'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Хенриксен
65'
Замена
К. Мани Ингасон
️️️️
М. Бьерло
Желтая карточка
О. Бломберг
60'
ГОЛ! 2:0!
О. Бломберг
Пас отдал
Б. Финне
51'
ГОЛ! 1:0!
Б. Финне
Пас отдал
М. Расмуссен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
12
S. Crone
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
41
Сверре Нипан
АП
19
Карло Хольс
ЦФ
Бранн
13
Rasmus Holten
ЦЗ
33
Marius Trengereid
ЦП
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
9
Никлас Кастро
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
11
Agon Sadiku
ЦФ
2-1-1-1-5
12
23
Педерсен
6
Нильсен
7
Майре
10
Берстинг
3
Вольфе
11
Финне
11
Бломберг
20
Расмуссен
3
Кнудсен
3-5-1-1
1
Хансен
5
Роджерс
5
29
Рейтан
7
Хенриксен
8
Беркеейет
70
Бьерло
20
Тагсет
77
Скарсем
41
Нипан
19
Хольс
20
Расмуссен
24
Кристиансен
24
Кристиансен
20
Расмуссен
10
Берстинг
9
Кастро
9
Кастро
10
Берстинг
11
Бломберг
14
Матисен
14
Матисен
11
Бломберг
77
Скарсем
19
Перейра
19
Перейра
77
Скарсем
41
Нипан
26
Нельсон
26
Нельсон
41
Нипан
70
Бьерло
10
Ингасон
10
Ингасон
70
Бьерло
Остались в запасе
Бранн
Русенборг
13
Rasmus Holten
ЦЗ
33
Marius Trengereid
ЦП
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
12
Сандер Тангвик
ВР
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
11
Agon Sadiku
ЦФ
Остались в запасе
13
Rasmus Holten
ЦЗ
33
Marius Trengereid
ЦП
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
11
Agon Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Бранн - Русенборг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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