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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Бранн
Буде-Глимт - Бранн: обзор матча 29 апреля 2023
Буде-Глимт
29.04.2023, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
2 : 2
Завершен
Бранн
78'
А. Пеллегрино
90+4'
А. Пеллегрино
15'
Н. Йенсен Вассберг
44'
Б. Финне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Бранн
ГОЛ! 2:2!
А. Пеллегрино
90'
+4
Замена
Б. Матиас Мое
️️️️
О. Эльабделлауи
90'
+2
85'
Замена
M. Trengereid
️️️️
Ф. Берстинг
84'
Желтая карточка
Р. Кристиансен
81'
Замена
Ф. Кнудсен
️️️️
Д. Меллер Вольфе
ГОЛ! 1:2!
А. Пеллегрино
Пас отдал
Д. Мвука
78'
66'
Замена
О. Бломберг
️️️️
Н. Йенсен Вассберг
66'
Замена
А. Хеггебе
️️️️
Б. Финне
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
Л. Нордас
66'
49'
Желтая карточка
С. Хельтне Нильсен
Замена
О. Эльабделлауи
️️️️
А. Серенсен
46'
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
М. Конрадсен
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
Б. Финне
Пас отдал
Ф. Майре
Замена
У. Ветлесен
️️️️
А. Гренбек
44'
15'
ГОЛ! 0:1!
Н. Йенсен Вассберг
8'
Желтая карточка
Д. Меллер Вольфе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Бранн
12
S. Crone
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Бранн
13
Rasmus Holten
ЦЗ
33
Marius Trengereid
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
2
Лоде
3
Серенсен
7
Берг
8
Конрадсен
11
Гренбек
90
Пеллегрино
22
Мвука
11
Нордас
2-1-1-1-5
12
5
Сери
6
Нильсен
7
Майре
10
Берстинг
24
Кристиансен
11
Финне
25
Йенсен Вассберг
20
Расмуссен
3
Вольфе
3
Серенсен
3
Эльабделлауи
3
Эльабделлауи
3
Серенсен
Эльабделлауи
18
Мое
18
Мое
Эльабделлауи
11
Гренбек
10
Ветлесен
10
Ветлесен
11
Гренбек
8
Конрадсен
20
Сьоволд
20
Сьоволд
8
Конрадсен
11
Нордас
29
Мумбанья
29
Мумбанья
11
Нордас
10
Берстинг
33
33
10
Берстинг
3
Вольфе
3
Кнудсен
3
Кнудсен
3
Вольфе
25
Йенсен Вассберг
11
Бломберг
11
Бломберг
25
Йенсен Вассберг
11
Финне
19
Хеггебе
19
Хеггебе
11
Финне
Остались в запасе
Буде-Глимт
Бранн
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
13
Rasmus Holten
ЦЗ
24
Eirik Johansen
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
Остались в запасе
13
Rasmus Holten
ЦЗ
24
Eirik Johansen
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Буде-Глимт - Бранн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
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Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Информация о матче
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