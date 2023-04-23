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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Мольде
Лиллестрем - Мольде: обзор матча 23 апреля 2023
Лиллестрем
23.04.2023, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
2 : 1
Завершен
Мольде
5'
К. Теннессен
37'
А. Адамс
35'
Э. Брейвик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Мольде
Желтая карточка
Л. Рангер
90'
+1
81'
Замена
М. Фьортофт Левик
️️️️
О. Брюнхильдсен
81'
Замена
М. Гредем
️️️️
Э. Кнутсон
Замена
Т. Свендсен
️️️️
Л. Ольсен
81'
62'
Замена
К. Эриксен
️️️️
В. Бериша
40'
Красная карточка
М. Эйкрем
ГОЛ! 2:1!
А. Адамс
Пас отдал
Л. Рангер
37'
35'
ГОЛ! 1:1!
Э. Брейвик
Пас отдал
М. Линнес
Замена
М. Кнудсен
️️️️
К. Теннессен
32'
ГОЛ! 1:0!
К. Теннессен
Пас отдал
Г. Осен
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
19
Кристоффер Теннессен
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
4
Vetle Skjaervik
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
22
Филип Слердаль
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
16
Кристиан Эриксен
АП
2-3-5
20
Драгснес
28
Габриэльсен
15
Хофф
23
Осен
29
Ибрахимай
19
Теннессен
45
Адамс
10
Ольсен
2
Рангер
4
Гарнас
4-2-3-1
28
Карлстрем
25
Линнес
16
Хансен
19
Хауган
33
Риса
10
Брейвик
20
Маннсверк
15
Кнутсон
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
14
Бериша
19
Теннессен
4
Кнудсен
4
Кнудсен
19
Теннессен
10
Ольсен
23
Свендсен
23
Свендсен
10
Ольсен
17
Брюнхильдсен
8
Левик
8
Левик
17
Брюнхильдсен
15
Кнутсон
28
Гредем
28
Гредем
15
Кнутсон
14
Бериша
16
Эриксен
16
Эриксен
14
Бериша
Остались в запасе
Лиллестрем
Мольде
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
4
Vetle Skjaervik
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
22
Филип Слердаль
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
4
Vetle Skjaervik
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
22
Филип Слердаль
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Лиллестрем - Мольде
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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