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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Шахтер Караганда
Кайрат - Шахтер Караганда: обзор матча 23 сентября 2023
Кайрат
23.09.2023, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Шахтер Караганда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайрат - Шахтер Караганда
90'
Замена
Ш. Флюк
️️️️
Д. Чосич
69'
Замена
Р. Туткышев
️️️️
А. Назымханов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
11
Жоао Пауло
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
3
Антон Толордава
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ЦЗ
26
Джордже Чосич
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
25
Стефан Букорац
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Игорь Солошенко
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
77
Сэйф Попов
ПВ
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ЦП
22
Георгий Захаренко
ЦП
9
Темур Чогадзе
ПВ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
22
Максим Галкин
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
3-3-4
44
Устименко
15
Арад
4
Касабулат
6
Садыбеков
5
Васин
18
Сергеев
2
Ткаченко
11
Пауло
22
Сейдахмет
18
Швырев
11
Шушеначев
4-3-2-1
30
Шацкий
15
Савкив
26
Чосич
66
Кампо
3
Толордава
25
Букорац
88
Каньяс
88
Перцух
11
Свиридов
18
Назымханов
9
Абдулла
18
Назымханов
23
Туткышев
23
Туткышев
18
Назымханов
26
Чосич
9
Флюк
9
Флюк
26
Чосич
Остались в запасе
Кайрат
Шахтер Караганда
1
Темирлан Анарбеков
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
77
Сэйф Попов
ПВ
Главный тренер
Кирилл Кекер
1
Егор Цуприков
ВР
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
22
Георгий Захаренко
ЦП
9
Темур Чогадзе
ПВ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
22
Максим Галкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Солошенко
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
77
Сэйф Попов
ПВ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
22
Георгий Захаренко
ЦП
9
Темур Чогадзе
ПВ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
22
Максим Галкин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Главный тренер
Игорь Солошенко
Статистика матча Кайрат - Шахтер Караганда
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
Стадион:
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