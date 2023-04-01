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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Кайрат
Шахтер Караганда - Кайрат: обзор матча 01 апреля 2023
Шахтер Караганда
01.04.2023, суббота, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Кайрат
75'
Р. Каньяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер Караганда - Кайрат
Желтая карточка
Р. Муртазаев
83'
82'
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
А. Шушеначев
Замена
А. Назымханов
️️️️
Р. Туткышев
81'
ГОЛ! 1:0!
Р. Каньяс
75'
Замена
И. Свиридов
️️️️
Ш. Флюк
66'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
3
Антон Толордава
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ЦЗ
88
Рохер Каньяс
ЦП
25
Стефан Букорац
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
23
Руслан Туткышев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
22
Максим Галкин
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
11
Жоао Пауло
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
52
Konstantin Gorizanov
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
43
Ualikhan Mukhametzhanov
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
9
Темур Чогадзе
ПВ
11
Иван Свиридов
ПВ
99
Данила Карпиков
ЦФ
2
Егор Алишаускас
ЦФ
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
5
Лев Кургин
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
2-5-2
30
Шацкий
3
Толордава
15
Савкив
25
Букорац
88
Перцух
23
Туткышев
7
Муртазаев
88
Каньяс
22
Галкин
9
Флюк
3-2-1-4
44
Устименко
15
Арад
5
Васин
6
Садыбеков
4
Касабулат
4
Кейлер
29
Крачковский
22
Сейдахмет
18
Швырев
11
Шушеначев
11
Пауло
23
Туткышев
18
Назымханов
18
Назымханов
23
Туткышев
9
Флюк
11
Свиридов
11
Свиридов
9
Флюк
11
Шушеначев
11
Алыкулов
11
Алыкулов
11
Шушеначев
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Кайрат
1
Егор Цуприков
ВР
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
52
Konstantin Gorizanov
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
43
Ualikhan Mukhametzhanov
ЦП
9
Темур Чогадзе
ПВ
99
Данила Карпиков
ЦФ
2
Егор Алишаускас
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
1
Вадим Ульянов
ВР
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
5
Лев Кургин
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Кекер
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
52
Konstantin Gorizanov
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
43
Ualikhan Mukhametzhanov
ЦП
9
Темур Чогадзе
ПВ
99
Данила Карпиков
ЦФ
2
Егор Алишаускас
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
5
Лев Кургин
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
Главный тренер
Вахид Масудов
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Шахтер Караганда - Кайрат
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
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