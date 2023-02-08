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Расписание матчей
Франция. Кубок
Лион - Лилль
Лион - Лилль: обзор матча 08 февраля 2023
Лион
08.02.2023, среда, 20:15
Франция. Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Лилль
8'
Р. Шерки
21'
А. Ляказетт
29'
Д. Дэвид (П)
64'
Э. Жегрова
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лион - Лилль
ГОЛ!
Д. Ловрен
4:2
Пенальти не реализован!
Т. Веа
ГОЛ!
М. Какере
3:2
Пенальти не реализован!
М. Байо
ГОЛ!
М. Дембеле
2:2
ГОЛ!
Р. Кабелла
1:2
ГОЛ!
К. Толиссо
1:1
ГОЛ!
А. Гомес
0:1
Желтая карточка
С. Дьоманде
84'
83'
Замена
А. Гомес
️️️️
Ж. Бамба
76'
Замена
М. Байо
️️️️
Э. Жегрова
75'
Желтая карточка
Б. Андре
69'
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
Д. Дэвид
Замена
М. Дембеле
️️️️
А. Ляказетт
65'
Замена
️️️️
Б. Барколя
65'
64'
ГОЛ! 2:2!
Э. Жегрова
Пас отдал
Р. Кабелла
46'
Замена
Ж. Фонте
️️️️
Л. Йоро
Замена
К. Люкеба
️️️️
М. Густо
33'
30'
Желтая карточка
Д. Дэвид
29'
Желтая карточка
Э. Жегрова
29'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Дэвид
Желтая карточка
Б. Барколя
26'
ГОЛ! 2:0!
А. Ляказетт
21'
ГОЛ! 1:0!
Р. Шерки
Пас отдал
А. Ляказетт
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
17
Энрике
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Секу Лега
ЦФ
22
Modou Lamin Sarr
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Лилль
56
Бенуа Костиль
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лопеш
17
Энрике
6
Ловрен
20
Дьоманде
27
Густо
8
Лепенан
8
Толиссо
8
Какере
29
Барколя
10
Шерки
91
Ляказетт
3-2-3-2
30
Шевалье
15
Йоро
35
Джало
18
Диаките
20
Гомеш
21
Андре
11
Жегрова
5
Кабелла
19
Бамба
22
Веа
15
Дэвид
27
Густо
23
Люкеба
23
Люкеба
27
Густо
91
Ляказетт
9
Дембеле
9
Дембеле
91
Ляказетт
15
Йоро
6
Фонте
6
Фонте
15
Йоро
19
Бамба
7
Гомес
7
Гомес
19
Бамба
15
Дэвид
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
15
Дэвид
11
Жегрова
18
Байо
18
Байо
11
Жегрова
Остались в запасе
Лион
Лилль
1
Реми Риу
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Секу Лега
ЦФ
22
Modou Lamin Sarr
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
56
Бенуа Костиль
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Секу Лега
ЦФ
22
Modou Lamin Sarr
ЦФ
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лион - Лилль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
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