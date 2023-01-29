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Англия. Кубок
Рексхэм - Шеффилд Юнайтед
Рексхэм - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 29 января 2023
Рексхэм
29.01.2023, воскресенье, 19:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 3
Завершен
Шеффилд Юнайтед
50'
J. Jones
61'
T. O'Connor
86'
П. Маллин
2'
О. МакБарни
65'
О. Норвуд
90+5'
Д. Иган
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Шеффилд Юнайтед
90'
+5
ГОЛ! 3:3!
Д. Иган
Пас отдал
Т. Дойл
90'
+1
Желтая карточка
Д. Богль
87'
Замена
И. Кулибали
️️️️
А. Ахмедходжич
ГОЛ! 3:2!
П. Маллин
Пас отдал
С. Долби
86'
Замена
С. Долби
️️️️
C. McFadzean
75'
Желтая карточка
B. Tozer
72'
71'
Красная карточка
Д. Джеббисон
65'
ГОЛ! 2:2!
О. Норвуд
Желтая карточка
C. McFadzean
64'
ГОЛ! 2:1!
T. O'Connor
61'
58'
Замена
Б. Шарп
️️️️
О. МакБарни
57'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Б. Осборн
Желтая карточка
L. Young
56'
ГОЛ! 1:1!
J. Jones
50'
46'
Замена
М. Лоу
️️️️
Д. Макэйти
45'
+7
Желтая карточка
Д. Иган
Замена
J. Jones
️️️️
A. Hayden
11'
Замена
M. Cleworth
️️️️
J. Tunnicliffe
5'
2'
ГОЛ! 0:1!
О. МакБарни
Пас отдал
Т. Дойл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
3
Callum McFadzean
ЦЗ
6
Thomas O'Connor
ЦП
6
Luke Young
ЦП
44
Anthony Forde
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
6
Jordan Tunnicliffe
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Рексхэм
1
Robert Lainton
ВР
2
Reece Hall-Johnson
ЦЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
26
Harry Lennon
ЦЗ
7
Энди Кэннон
ЦП
10
Сэм Долби
ЦФ
11
Liam McAlinden
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
1-2-5
33
3
6
6
18
6
4
6
10
Маллин
4-3-1-2
17
Дэвис
2
Богль
15
Иган
6
Бешам
15
Ахмедходжич
10
Норвуд
20
Дойл
23
Осборн
24
Макэйти
29
Джеббисон
9
МакБарни
6
4
4
6
3
10
Долби
10
Долби
3
6
24
24
6
24
Макэйти
3
Лоу
3
Лоу
24
Макэйти
15
Ахмедходжич
48
Кулибали
48
Кулибали
15
Ахмедходжич
23
Осборн
7
Ндиайе
7
Ндиайе
23
Осборн
9
МакБарни
14
Шарп
14
Шарп
9
МакБарни
Остались в запасе
Рексхэм
Шеффилд Юнайтед
1
Robert Lainton
ВР
2
Reece Hall-Johnson
ЦЗ
26
Harry Lennon
ЦЗ
7
Энди Кэннон
ЦП
11
Liam McAlinden
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
1
Robert Lainton
ВР
2
Reece Hall-Johnson
ЦЗ
26
Harry Lennon
ЦЗ
7
Энди Кэннон
ЦП
11
Liam McAlinden
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Рексхэм - Шеффилд Юнайтед
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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