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Бристоль Сити - Вест Бромвич

28.01.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Кубок, 1/16 финала Бристоль Сити - Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
24 тур
26 декабря, понедельник 18:00 Бристоль Сити 0:2 Вест Бромвич
16 тур
18 октября, вторник 22:00 Вест Бромвич 0:2 Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип (2021/2022)
39 тур
19 марта, суббота 18:00 Бристоль Сити 2:2 Вест Бромвич
14 тур
23 октября, суббота 17:00 Вест Бромвич 3:0 Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
34 тур
22 февраля, суббота 18:00 Бристоль Сити 0:3 Вест Бромвич
18 тур
27 ноября, среда 23:00 Вест Бромвич 4:1 Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
41 тур
9 апреля, вторник 21:45 Бристоль Сити 3:2 Вест Бромвич
8 тур
18 сентября, вторник 22:00 Вест Бромвич 4:2 Бристоль Сити
Англия. Кубок (2015/2016)
1/32 финала
повторный матч		 19 января, вторник 22:45 Бристоль Сити 0:1 Вест Бромвич
Англия. Кубок (2015/2016)
1/32 финала
9 января, суббота 18:00 Вест Бромвич 2:2 Бристоль Сити
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
33 тур
21 февраля, воскресенье 17:00 Бристоль Сити 2:1 Вест Бромвич
17 тур
21 ноября, суббота 18:00 Вест Бромвич 4:1 Бристоль Сити
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