Бристоль Сити - Вест Бромвич

|24 тур
|26 декабря, понедельник
|18:00
|Бристоль Сити
|0:2
|Вест Бромвич
|16 тур
|18 октября, вторник
|22:00
|Вест Бромвич
|0:2
|Бристоль Сити
|24 тур
|26 декабря, понедельник
|18:00
|Бристоль Сити
|0:2
|Вест Бромвич
|16 тур
|18 октября, вторник
|22:00
|Вест Бромвич
|0:2
|Бристоль Сити
|39 тур
|19 марта, суббота
|18:00
|Бристоль Сити
|2:2
|Вест Бромвич
|14 тур
|23 октября, суббота
|17:00
|Вест Бромвич
|3:0
|Бристоль Сити
|34 тур
|22 февраля, суббота
|18:00
|Бристоль Сити
|0:3
|Вест Бромвич
|18 тур
|27 ноября, среда
|23:00
|Вест Бромвич
|4:1
|Бристоль Сити
|41 тур
|9 апреля, вторник
|21:45
|Бристоль Сити
|3:2
|Вест Бромвич
|8 тур
|18 сентября, вторник
|22:00
|Вест Бромвич
|4:2
|Бристоль Сити
|1/32 финала
повторный матч
|19 января, вторник
|22:45
|Бристоль Сити
|0:1
|Вест Бромвич
|1/32 финала
|9 января, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|2:2
|Бристоль Сити
|33 тур
|21 февраля, воскресенье
|17:00
|Бристоль Сити
|2:1
|Вест Бромвич
|17 тур
|21 ноября, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|4:1
|Бристоль Сити