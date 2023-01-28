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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бристоль Сити - Вест Бромвич
Бристоль Сити - Вест Бромвич: обзор матча 28 января 2023
Бристоль Сити
28.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Вест Бромвич
12'
С. Белл
28'
А. Скотт
48'
С. Белл
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Вест Бромвич
Замена
О. Тэйлор-Кларк
️️️️
Д. Дасилва
87'
84'
Замена
Й. Малкольм
️️️️
Д. Уоллес
83'
Замена
Д. Ливермор
️️️️
О. Йокушлу
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
Н. Уэллс
76'
60'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
59'
Желтая карточка
Д. Уоллес
52'
Замена
Б. Томас-Асанте
️️️️
Д. Дайк
52'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Д. Моламби
52'
Замена
Г. Диангана
️️️️
Т. Рогич
ГОЛ! 3:0!
С. Белл
Пас отдал
Д. Таннер
48'
ГОЛ! 2:0!
А. Скотт
Пас отдал
М. Сайкс
28'
ГОЛ! 1:0!
С. Белл
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
7
Том Рогич
АП
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Бристоль Сити
12
Никита Хайкин
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Дилан Каджи
ОП
10
Энди Кинг
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джейми Эндрюс
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
18
Йован Малкольм
ЦФ
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
3-2-2-1-2
1
О'Лири
3
Нейсмит
26
Винер
5
Аткинсон
12
Дасилва
19
Таннер
17
Сайкс
37
Джеймс
8
Скотт
11
Белл
21
Уэллс
4-3-1-2
27
Баттон
2
Ферлонг
6
Аджайи
3
Рич
26
О'Ши
8
Моламби
5
Йокушлу
17
Уоллес
7
Рогич
9
Дайк
9
Грант
21
Уэллс
8
Уилльямс
8
Уилльямс
21
Уэллс
12
Дасилва
38
Тэйлор-Кларк
38
Тэйлор-Кларк
12
Дасилва
8
Моламби
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
8
Моламби
5
Йокушлу
8
Ливермор
8
Ливермор
5
Йокушлу
7
Рогич
19
Диангана
19
Диангана
7
Рогич
17
Уоллес
18
Малкольм
18
Малкольм
17
Уоллес
9
Дайк
23
Томас-Асанте
23
Томас-Асанте
9
Дайк
Остались в запасе
Бристоль Сити
Вест Бромвич
12
Никита Хайкин
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Дилан Каджи
ОП
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Джейми Эндрюс
ЦЗ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Дилан Каджи
ОП
10
Энди Кинг
ЦП
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Джейми Эндрюс
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Бристоль Сити - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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