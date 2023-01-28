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Англия. Кубок
Шеффилд Уэнсдэй - Флитвуд
Шеффилд Уэнсдэй - Флитвуд: обзор матча 28 января 2023
Шеффилд Уэнсдэй
28.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Завершен
Флитвуд
71'
Д. Ирл (АГ)
52'
P. Omochere
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Флитвуд
90'
+10
Замена
Д. Гарнер
️️️️
P. Omochere
Замена
Э. Флинт
️️️️
А. Фамево
90'
+7
90'
Замена
H. Holgate
️️️️
П. Лэйн
89'
Желтая карточка
С. Робертсон
Замена
М. Смит
️️️️
M. Wilks
87'
86'
Желтая карточка
П. Лэйн
77'
Замена
Л. Уоррингтон
️️️️
Д. Ирл
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Ирл
71'
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Д. Хант
62'
Замена
G. Byers
️️️️
У. Волкс
61'
Замена
L. Gregory
️️️️
Д. Адениран
61'
53'
Желтая карточка
P. Omochere
52'
ГОЛ! 0:1!
P. Omochere
Пас отдал
Д. Эндрю
46'
Замена
H. Macadam
️️️️
C. Hayes
Желтая карточка
У. Волкс
34'
27'
Желтая карточка
Ш. Руни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
12
Mallik Wilks
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
35
Деннис Адениран
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
Главный тренер
Гарри Монк
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
26
Шон Руни
ПЗ
32
Пэдди Лэйн
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
1
Jay Lynch
ЦФ
7
Cian Hayes
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
22
Aristote Nsiala
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Шеффилд Уэнсдэй
13
Дэвид Стокдейл
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
7
George Byers
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
8
Harvey Macadam
ЦП
18
Harrison Holgate
ЦФ
2
Карл Джонстон
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
4-5-1
1
27
32
Хант
13
Патерсон
14
Фамево
28
6
Волкс
35
Адениран
2
Палмер
12
10
Виндасс
3-4-4
26
Руни
32
Ирл
3
Эндрю
20
Робертсон
44
16
Вела
32
Лэйн
22
9
7
1
14
Фамево
44
Флинт
44
Флинт
14
Фамево
6
Волкс
7
7
6
Волкс
32
Хант
10
Беннэн
10
Беннэн
32
Хант
35
Адениран
19
19
35
Адениран
12
14
Смит
14
Смит
12
32
Ирл
25
Уоррингтон
25
Уоррингтон
32
Ирл
7
8
8
7
32
Лэйн
18
18
32
Лэйн
9
19
Гарнер
19
Гарнер
9
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Флитвуд
13
Дэвид Стокдейл
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
1
Stephen McMullan
ВР
2
Карл Джонстон
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
2
Карл Джонстон
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Флитвуд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Информация о матче
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