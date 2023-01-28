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Расписание матчей
Англия. Кубок
Лутон Таун - Гримсби Таун
Лутон Таун - Гримсби Таун: обзор матча 28 января 2023
Лутон Таун
28.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Завершен
Гримсби Таун
49'
Э. Адебайо (П)
66'
Д. Кларк
43'
G. Holohan
67'
H. Clifton
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Гримсби Таун
90'
+7
Замена
E. Khouri
️️️️
Э. Дрисколл-Гленнон
90'
+7
Замена
K. Green
️️️️
G. Holohan
90'
+2
Желтая карточка
М. Крокомб
88'
Желтая карточка
G. Holohan
Замена
Л. Берри
️️️️
П. Мпанцу
82'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Д. Поттс
74'
67'
ГОЛ! 2:2!
H. Clifton
Пас отдал
Д. Орси
ГОЛ! 2:1!
Д. Кларк
Пас отдал
А. Даути
66'
65'
Желтая карточка
Д. Орси
Замена
К. Моррис
️️️️
Г. Корник
60'
Замена
К. Вудроу
️️️️
А. Кэмпбелл
59'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Адебайо
49'
45'
+1
Желтая карточка
H. Clifton
43'
ГОЛ! 0:1!
G. Holohan
Пас отдал
Э. Дрисколл-Гленнон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
23
Гарри Корник
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Гримсби Таун
15
Макс Крокомб
ВР
24
Мичи Эфете
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
15
Harry Clifton
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
6
Luke Waterfall
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
8
Брин Моррис
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
2
Эллиот Торп
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
12
Кали Вудроу
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Гримсби Таун
13
Ollie Battersby
ВР
5
Shaun Pearson
ЦЗ
8
Evan Khouri
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
11
Sean Scannell
ЦФ
4-2-2-2
34
Хорват
15
Поттс
17
Белл
15
Локьер
4
Ошо
17
Мпанцу
16
Кэмпбелл
45
Даути
18
Кларк
45
Адебайо
23
Корник
3-2-3
15
Крокомб
24
Эфете
3
Дрисколл-Гленнон
8
Хант
15
8
8
Моррис
9
Орси
6
17
Мпанцу
8
Берри
8
Берри
17
Мпанцу
15
Поттс
44
Оньединма
44
Оньединма
15
Поттс
16
Кэмпбелл
12
Вудроу
12
Вудроу
16
Кэмпбелл
23
Корник
9
Моррис
9
Моррис
23
Корник
3
Дрисколл-Гленнон
8
8
3
Дрисколл-Гленнон
8
4
4
8
Остались в запасе
Лутон Таун
Гримсби Таун
8
Луи Уотсон
ЦП
32
Гарри Истед
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
10
Зак Нельсон
ЦП
2
Эллиот Торп
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
13
Ollie Battersby
ВР
5
Shaun Pearson
ЦЗ
11
Sean Scannell
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
8
Луи Уотсон
ЦП
32
Гарри Истед
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
10
Зак Нельсон
ЦП
2
Эллиот Торп
ЦП
Остались в запасе
13
Ollie Battersby
ВР
5
Shaun Pearson
ЦЗ
11
Sean Scannell
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Лутон Таун - Гримсби Таун
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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