ЦСКА - Динамо

|17 тур
|13 ноября, воскресенье
|19:30
|Динамо
|2:1
|ЦСКА
|12 тур
|8 октября, суббота
|16:30
|ЦСКА
|1:1
|Динамо
|26 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:30
|ЦСКА
|1:0
|Динамо
|3 тур
|8 августа, воскресенье
|20:00
|Динамо
|2:1
|ЦСКА
|30 тур
|16 мая, воскресенье
|14:00
|Динамо
|3:2
|ЦСКА
|11 тур
|18 октября, воскресенье
|16:30
|ЦСКА
|3:1
|Динамо
|25 тур
|9 апреля, понедельник
|19:30
|ЦСКА
|1:2
|Динамо
|11 тур
|23 сентября, суббота
|16:30
|Динамо
|0:0
|ЦСКА
|25 тур
|24 апреля, воскресенье
|17:00
|ЦСКА
|1:0
|Динамо
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|13:30
|Динамо
|0:2
|ЦСКА
|20 тур
|9 марта, воскресенье
|13:30
|Динамо
|4:2
|ЦСКА
|12 тур
|6 октября, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|0:2
|Динамо
|24 тур
|12 апреля, пятница
|20:00
|Динамо
|0:0
|ЦСКА
|10 тур
|30 сентября, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|0:2
|Динамо
|22 тур
|20 сентября, воскресенье
|14:00
|ЦСКА
|3:0
|Динамо
|8 тур
|10 мая, воскресенье
|14:00
|Динамо
|1:2
|ЦСКА
|26 тур
|27 октября, понедельник
|19:00
|Динамо
|1:3
|ЦСКА
|12 тур
|6 июля, воскресенье
|16:00
|ЦСКА
|0:2
|Динамо
|30 тур
|26 ноября, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Динамо
|15 тур
|13 августа, воскресенье
|00:00
|Динамо
|2:3
|ЦСКА