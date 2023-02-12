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Судьи
Главный судья:
Павел Кукуян (Сочи)

Динамо - Химки

12.02.2023, Воскресенье, 17:00 мск Товарищеские матчи Динамо - Химки
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
15 тур
29 октября, суббота 14:00 Динамо 6:1 Химки
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
19 тур
26 февраля, суббота 14:00 Химки 0:3 Динамо
12 тур
22 октября, пятница 19:00 Динамо 4:1 Химки
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
27 тур
24 апреля, суббота 19:00 Динамо 0:1 Химки
9 тур
28 сентября, понедельник 19:00 Химки 1:0 Динамо
Россия. ФНЛ (2016/2017)
31 тур
12 апреля, среда 19:30 Динамо 0:0 Химки
13 тур
12 октября, среда 18:30 Химки 0:0 Динамо
Товарищеские матчи 2015

27 марта, пятница 13:30 Динамо 1:1 Химки
Товарищеские матчи 2013

24 марта, воскресенье 14:00 Динамо 1:2 Химки
Россия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 20:00 Динамо 2:1 Химки
Россия. Премьер-лига 2009
16 тур
2 августа, воскресенье 15:00 Химки 0:2 Динамо
2 тур
21 марта, суббота 15:15 Динамо 3:2 Химки
Россия. Премьер-лига 2008
16 тур
2 августа, суббота 18:00 Химки 1:1 Динамо
2 тур
23 марта, воскресенье 18:00 Динамо 2:0 Химки
Россия. Премьер-лига 2007
20 тур
11 августа, суббота 19:30 Химки 1:0 Динамо
6 тур
21 апреля, суббота 19:00 Динамо 2:1 Химки
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