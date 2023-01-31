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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюкасл - Саутгемптон
Ньюкасл - Саутгемптон: обзор матча 31 января 2023
Ньюкасл
31.01.2023, вторник, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Саутгемптон
5'
Ш. Лонгстафф
21'
Ш. Лонгстафф
29'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Саутгемптон
Замена
Э. Андерсон
️️️️
Д. Мерфи
90'
+7
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
А. Исак
90'
+5
88'
Замена
С. Мара
️️️️
М. Салису
Красная карточка
Б. Гимарайнс
82'
77'
Замена
Д. Арибо
️️️️
И. Диалло
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Д. Уиллок
61'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
61'
Замена
А. Исак
️️️️
К. Уилсон
61'
46'
Замена
Р. Лавиа
️️️️
К. Алькарас
46'
Замена
Р. Перро
️️️️
Лянко
36'
Замена
С. Эдози
️️️️
К. Уокер-Питерс
29'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Адамс
ГОЛ! 2:0!
Ш. Лонгстафф
Пас отдал
М. Альмирон
21'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лонгстафф
Пас отдал
К. Триппьер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
13
Лянко
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Ньюкасл
12
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
4-3-2-1
1
Поуп
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
13
Уилсон
3-3-2-2
31
Базуну
5
Беднарек
22
Салису
14
Бри
2
Уокер-Питерс
27
Диалло
13
Лянко
30
Уорд-Проус
24
Алькарас
10
Армстронг
19
Адамс
Исак
24
Ласселлс
24
Ласселлс
Исак
Мерфи
5
Андерсон
5
Андерсон
Мерфи
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
28
Уиллок
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
28
Уиллок
13
Уилсон
9
Исак
9
Исак
13
Уилсон
13
Лянко
15
Перро
15
Перро
13
Лянко
24
Алькарас
45
Лавиа
45
Лавиа
24
Алькарас
27
Диалло
18
Арибо
18
Арибо
27
Диалло
2
Уокер-Питерс
23
Эдози
23
Эдози
2
Уокер-Питерс
22
Салису
14
Мара
14
Мара
22
Салису
Остались в запасе
Ньюкасл
Саутгемптон
12
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
Главный тренер
Эдди Хау
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Ньюкасл - Саутгемптон
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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