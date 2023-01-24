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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Саутгемптон - Ньюкасл
Саутгемптон - Ньюкасл: обзор матча 24 января 2023
Саутгемптон
24.01.2023, вторник, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Ньюкасл
73'
Жоэлинтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Ньюкасл
Желтая карточка
М. Салису
90'
+5
Замена
Я. Беднарек
️️️️
К. Уокер-Питерс
88'
87'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
Вторая желтая
Д. Чалета-Цар
86'
84'
Желтая карточка
А. Сен-Максимен
Желтая карточка
Лянко
84'
Замена
Р. Лавиа
️️️️
И. Диалло
82'
78'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
73'
ГОЛ! 0:1!
Жоэлинтон
Пас отдал
А. Исак
70'
Желтая карточка
К. Триппьер
67'
Замена
А. Исак
️️️️
К. Уилсон
67'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Д. Уиллок
Замена
Ч. Адамс
️️️️
С. Мара
57'
Замена
С. Эдози
️️️️
М. Оршич
57'
Замена
А. Армстронг
️️️️
М. Дженепо
45'
+4
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
44'
Желтая карточка
К. Алькарас
37'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
13
Лянко
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
24
Карлос Алькарас
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Ньюкасл
12
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Базуну
13
Лянко
15
Чалета-Цар
22
Салису
2
Уокер-Питерс
27
Диалло
24
Алькарас
30
Уорд-Проус
12
Дженепо
99
Оршич
14
Мара
4-3-2-1
1
Поуп
2
Триппьер
4
Ботман
33
Берн
5
Шер
28
Уиллок
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
13
Уилсон
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
5
Беднарек
2
Уокер-Питерс
27
Диалло
45
Лавиа
45
Лавиа
27
Диалло
99
Оршич
23
Эдози
23
Эдози
99
Оршич
14
Мара
19
Адамс
19
Адамс
14
Мара
12
Дженепо
10
Армстронг
10
Армстронг
12
Дженепо
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
28
Уиллок
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
28
Уиллок
13
Уилсон
9
Исак
9
Исак
13
Уилсон
Остались в запасе
Саутгемптон
Ньюкасл
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
Главный тренер
Натан Джонс
12
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Саутгемптон - Ньюкасл
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
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