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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Англия - Северная Македония
Англия - Северная Македония: обзор матча 19 июня 2023
Англия
19.06.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа C, 4 тур
7 : 0
Завершен
Северная Македония
29'
Г. Кейн
39'
Б. Сака
45'
М. Рэшфорд
47'
Б. Сака
51'
Б. Сака
64'
К. Филлипс
73'
Г. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Англия - Северная Македония
Желтая карточка
К. Филлипс
77'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Г. Кейн
74'
ГОЛ с пенальти! 7:0!
Г. Кейн
73'
72'
Желтая карточка
Э. Бейтулай
68'
Замена
Д. Бабунски
️️️️
Э. Барди
ГОЛ! 6:0!
К. Филлипс
64'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Д. Райс
58'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Б. Сака
58'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
М. Рэшфорд
58'
Замена
К. Галлахер
️️️️
Д. Хендерсон
58'
57'
Замена
Д. Бабунски
️️️️
А. Трайковски
57'
Замена
Я. Атанасов
️️️️
А. Адеми
57'
Замена
Н. Серафимов
️️️️
Д. Зайков
ГОЛ! 5:0!
Б. Сака
Пас отдал
Г. Кейн
51'
ГОЛ! 4:0!
Б. Сака
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
47'
46'
Замена
Э. Бейтулай
️️️️
С. Ристовски
ГОЛ! 3:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Д. Хендерсон
45'
Желтая карточка
Д. Райс
41'
ГОЛ! 2:0!
Б. Сака
Пас отдал
К. Уокер
39'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Л. Шоу
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
АП
10
Энис Барди
АП
9
Александар Трайковски
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
17
Джек Грилиш
ЛВ
14
Калвин Филлипс
ОП
24
Конор Галлахер
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
21
Эберечи Эзе
АП
24
Каллум Уилсон
ЦФ
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
24
Боян Димоски
ЛЗ
2
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
25
Йован Манев
ЦЗ
19
Люпче Дориев
ЛВ
18
Агон Элези
ОП
21
Яни Атанасов
ОП
8
Давид Бабунски
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
0
Дориан Бабунски
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
6
Магуайр
3
Шоу
4
Райс
2
Александер-Арнольд
8
Хендерсон
11
Рэшфорд
7
Сака
9
Кейн
4-2-2-2
23
Димитриевски
13
Ристовски
5
Зайков
3
Ашковски
8
Алиоски
14
Велкоски
5
Адеми
7
Эльмас
10
Барди
23
Несторовски
9
Трайковски
4
Райс
14
Филлипс
14
Филлипс
4
Райс
8
Хендерсон
24
Галлахер
24
Галлахер
8
Хендерсон
7
Сака
7
Фоден
7
Фоден
7
Сака
11
Рэшфорд
17
Грилиш
17
Грилиш
11
Рэшфорд
9
Кейн
24
Уилсон
24
Уилсон
9
Кейн
13
Ристовски
2
Бейтулай
2
Бейтулай
13
Ристовски
5
Зайков
4
Серафимов
4
Серафимов
5
Зайков
5
Адеми
21
Атанасов
21
Атанасов
5
Адеми
10
Барди
8
Бабунски
8
Бабунски
10
Барди
9
Трайковски
0
Бабунски
0
Бабунски
9
Трайковски
Остались в запасе
Англия
Северная Македония
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
19
Джеймс Мэддисон
АП
21
Эберечи Эзе
АП
Главный тренер
Гарет Саутгейт
19
Люпче Дориев
ЛВ
24
Боян Димоски
ЛЗ
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
25
Йован Манев
ЦЗ
18
Агон Элези
ОП
19
Милан Ристовски
ЦП
Главный тренер
Благоя Милевски
Остались в запасе
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
19
Джеймс Мэддисон
АП
21
Эберечи Эзе
АП
Остались в запасе
19
Люпче Дориев
ЛВ
24
Боян Димоски
ЛЗ
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
25
Йован Манев
ЦЗ
18
Агон Элези
ОП
19
Милан Ристовски
ЦП
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Благоя Милевски
Статистика матча Англия - Северная Македония
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
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