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Португалия - Босния и Герцеговина

17.06.2023, Суббота, 21:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 3 тур Португалия - Босния и Герцеговина
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Матч начнется в 21:45 мск
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Матч начнется в 21:45 мск
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011)
Финал
ответный матч		 16 ноября, среда 01:00 Португалия 6:2 Босния и Герцеговина
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011)
Финал
первый матч		 11 ноября, пятница 23:00 Босния и Герцеговина 0:0 Португалия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Финал
ответный матч		 18 ноября, среда 22:45 Босния и Герцеговина 0:1 Португалия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Финал
первый матч		 14 ноября, суббота 23:30 Португалия 1:0 Босния и Герцеговина
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Исландия 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Португалия 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Люксембург 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Лихтенштейн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Словакия 0 0 0 0 0:0 0 0
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