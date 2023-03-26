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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Люксембург - Португалия
Люксембург - Португалия: обзор матча 26 марта 2023
Люксембург
26.03.2023, воскресенье, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа J, 2 тур
0 : 6
Завершен
Португалия
9'
К. Роналду
15'
Ж. Феликс
18'
Б. Силва
31'
К. Роналду
77'
Отавио
89'
Р. Леау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люксембург - Португалия
89'
ГОЛ! 0:6!
Р. Леау
Пас отдал
Р. Невеш
86'
Замена
Д. Жота
️️️️
Ж. Палинья
85'
Пенальти не реализован!
Р. Леау
Желтая карточка
Л. Баррейро
82'
Замена
С. Тилль
️️️️
К. Мартинс
82'
77'
ГОЛ! 0:5!
Отавио
Пас отдал
Р. Леау
75'
Замена
Р. Леау
️️️️
Б. Фернандеш
75'
Замена
Отавио
️️️️
Ж. Феликс
Желтая карточка
К. Мартинс
74'
Замена
И. Санчес
️️️️
В. Тиль
70'
64'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
К. Роналду
64'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Б. Силва
57'
Желтая карточка
К. Роналду
Замена
Д. Карлсон
️️️️
Л. Жерсон
46'
Замена
Ф. Бонерт
️️️️
М. Мартинс
46'
Замена
М. Олесен
️️️️
Д. Синани
46'
Желтая карточка
М. Мартинс
37'
Желтая карточка
В. Тиль
32'
31'
ГОЛ! 0:4!
К. Роналду
Пас отдал
Б. Фернандеш
18'
ГОЛ! 0:3!
Б. Силва
Пас отдал
Ж. Палинья
15'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Феликс
Пас отдал
Б. Силва
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Н. Мендеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
11
Венсан Тиль
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
10
Жоау Феликс
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
19
Матиас Олесен
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
0
Дейвид Синани
АП
7
Ивандро Санчес
АП
9
Алессио Курчи
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Португалия
12
Жозе Са
ВР
22
Кельтон Биаи
ВР
5
Диогу Лейте
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
21
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
23
Витинья
ЦП
6
Матеус Нуньес
ЦП
16
Отавио
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
3-1-5-1
1
Морис
22
Мартинс
2
Шано
17
Пинту
8
Мартинс
18
Янс
7
Жерсон
10
Синани
16
Баррейро
11
Тиль
10
Родригес
4-2-2-2
1
Патрисиу
2
Далот
3
Диаш
4
Силва
19
Мендеш
13
Перейра
6
Палинья
8
Фернандеш
10
Силва
7
Роналду
10
Феликс
7
Жерсон
13
Карлсон
13
Карлсон
7
Жерсон
10
Синани
19
Олесен
19
Олесен
10
Синани
8
Мартинс
21
Тилль
21
Тилль
8
Мартинс
11
Тиль
7
Санчес
7
Санчес
11
Тиль
22
Мартинс
4
Бонерт
4
Бонерт
22
Мартинс
8
Фернандеш
7
Леау
7
Леау
8
Фернандеш
10
Силва
21
Невеш
21
Невеш
10
Силва
10
Феликс
16
Отавио
16
Отавио
10
Феликс
6
Палинья
21
Жота
21
Жота
6
Палинья
7
Роналду
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Роналду
Остались в запасе
Люксембург
Португалия
12
Ральф Шон
ВР
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
10
Тимоте Рупиль
ЦП
0
Дейвид Синани
АП
9
Алессио Курчи
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
12
Жозе Са
ВР
22
Кельтон Биаи
ВР
5
Диогу Лейте
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
17
Жоау Мариу
ЦП
23
Витинья
ЦП
6
Матеус Нуньес
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
12
Ральф Шон
ВР
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
10
Тимоте Рупиль
ЦП
0
Дейвид Синани
АП
9
Алессио Курчи
ЦФ
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
22
Кельтон Биаи
ВР
5
Диогу Лейте
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
17
Жоау Мариу
ЦП
23
Витинья
ЦП
6
Матеус Нуньес
ЦП
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Люксембург - Португалия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
Где смотреть матч:
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