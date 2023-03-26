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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Англия - Украина
Англия - Украина: обзор матча 26 марта 2023
Англия
26.03.2023, воскресенье, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа C, 2 тур
2 : 0
Завершен
Украина
37'
Г. Кейн
40'
Б. Сака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Англия - Украина
90'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Т. Степаненко
Замена
К. Галлахер
️️️️
Д. Беллингем
85'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Д. Мэддисон
85'
Замена
А. Тони
️️️️
Г. Кейн
81'
74'
Замена
А. Довбик
️️️️
Р. Яремчук
69'
Желтая карточка
Р. Малиновский
61'
Замена
Э. Соболь
️️️️
В. Миколенко
61'
Замена
В. Цыганков
️️️️
М. Мудрик
61'
Замена
В. Буяльский
️️️️
А. Караваев
ГОЛ! 2:0!
Б. Сака
Пас отдал
Д. Хендерсон
40'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Б. Сака
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
8
Георгий Судаков
АП
8
Руслан Малиновский
АП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Англия
13
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
17
Джек Грилиш
ЛВ
14
Калвин Филлипс
ОП
24
Конор Галлахер
ЦП
22
Айван Тони
ЦФ
Украина
1
Андрей Лунин
ВР
23
Никита Шевченко
ВР
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
0
Денис Мирошниченко
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
3
Эдуард Сарапий
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
17
Александр Пихаленок
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
24
Артем Бондаренко
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
3
Чилвел
5
Стоунз
6
Магуайр
2
Уокер
4
Райс
10
Беллингем
8
Хендерсон
19
Мэддисон
7
Сака
9
Кейн
3-3-3-1
12
Трубин
16
Миколенко
4
Сваток
22
Матвиенко
21
Караваев
6
Степаненко
17
Зинченко
8
Судаков
8
Малиновский
7
Мудрик
9
Яремчук
10
Беллингем
24
Галлахер
24
Галлахер
10
Беллингем
19
Мэддисон
17
Грилиш
17
Грилиш
19
Мэддисон
9
Кейн
22
Тони
22
Тони
9
Кейн
16
Миколенко
2
Соболь
2
Соболь
16
Миколенко
21
Караваев
14
Буяльский
14
Буяльский
21
Караваев
6
Степаненко
10
Коноплянка
10
Коноплянка
6
Степаненко
7
Мудрик
15
Цыганков
15
Цыганков
7
Мудрик
9
Яремчук
11
Довбик
11
Довбик
9
Яремчук
Остались в запасе
Англия
Украина
13
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
14
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Гарет Саутгейт
1
Андрей Лунин
ВР
23
Никита Шевченко
ВР
0
Денис Мирошниченко
ПЗ
3
Эдуард Сарапий
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
17
Александр Пихаленок
ЦП
24
Артем Бондаренко
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
13
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
14
Калвин Филлипс
ОП
Остались в запасе
1
Андрей Лунин
ВР
23
Никита Шевченко
ВР
0
Денис Мирошниченко
ПЗ
3
Эдуард Сарапий
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
17
Александр Пихаленок
ЦП
24
Артем Бондаренко
АП
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Англия - Украина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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