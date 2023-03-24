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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Франция - Нидерланды
Франция - Нидерланды: обзор матча 24 марта 2023
Франция
24.03.2023, пятница, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа B, 1 тур
4 : 0
Завершен
Нидерланды
2'
А. Гризманн
8'
Д. Упамекано
21'
К. Мбаппе
88'
К. Мбаппе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Франция - Нидерланды
90'
+5
Пенальти не реализован!
М. Депай
Желтая карточка
Д. Упамекано
90'
+4
Желтая карточка
Т. Эрнандес
90'
Замена
К. Тюрам
️️️️
А. Рабьо
89'
ГОЛ! 4:0!
К. Мбаппе
88'
87'
Замена
Т. Маласья
️️️️
Л. Гертрейда
86'
Травма
Л. Гертрейда
79'
Желтая карточка
Д. Блинд
Замена
О. Жиру
️️️️
Р. Коло Муани
76'
Замена
Ю. Фофана
️️️️
А. Гризманн
76'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
О. Чуамени
76'
Желтая карточка
И. Конате
71'
68'
Замена
Д. Классен
️️️️
Х. Симонс
68'
Замена
Д. Мален
️️️️
С. Бергейс
Замена
М. Диаби
️️️️
К. Коман
67'
67'
Замена
Д. Блинд
️️️️
М. де Рон
65'
Желтая карточка
Л. Гертрейда
Желтая карточка
А. Рабьо
45'
33'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
К. Тэйлор
ГОЛ! 3:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
О. Чуамени
21'
ГОЛ! 2:0!
Д. Упамекано
8'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
К. Мбаппе
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
7
Кингсли Коман
РФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
5
Натан Аке
ЛЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
7
Хави Симонс
ЛФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
11
Стивен Бергейс
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
Франция
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
0
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
20
Мусса Диаби
ЛВ
6
Кефрен Тюрам
ОП
15
Жордан Верету
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Нидерланды
1
Кьел Шерпен
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
12
Матс Виффер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
14
Дэви Классен
АП
19
Брайан Бробби
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
4-1-1-4
16
Меньян
19
Эрнандес
15
Конате
4
Упамекано
5
Кунде
8
Чуамени
14
Рабьо
12
Муани
10
Мбаппе
7
Гризманн
7
Коман
4-1-2-3
13
Силлессен
12
Тимбер
2
Гертрейда
4
ван Дейк
5
Аке
3
де Рон
8
Вейналдум
19
Тэйлор
11
Бергейс
10
Депай
7
Симонс
14
Рабьо
6
Тюрам
6
Тюрам
14
Рабьо
7
Гризманн
19
Фофана
19
Фофана
7
Гризманн
8
Чуамени
6
Камавинга
6
Камавинга
8
Чуамени
7
Коман
20
Диаби
20
Диаби
7
Коман
12
Муани
9
Жиру
9
Жиру
12
Муани
2
Гертрейда
16
Маласья
16
Маласья
2
Гертрейда
3
де Рон
17
Блинд
17
Блинд
3
де Рон
7
Симонс
14
Классен
14
Классен
7
Симонс
19
Тэйлор
9
Вегхорст
9
Вегхорст
19
Тэйлор
11
Бергейс
18
Мален
18
Мален
11
Бергейс
Остались в запасе
Франция
Нидерланды
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
0
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
15
Жордан Верету
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Кьел Шерпен
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
12
Матс Виффер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
0
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
15
Жордан Верету
ЦП
Остались в запасе
1
Кьел Шерпен
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
12
Матс Виффер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Франция - Нидерланды
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
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