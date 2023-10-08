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Даллас - Сан-Хосе

08.10.2023, Воскресенье, 03:30 мск США. МЛС, 48 тур Даллас - Сан-Хосе
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Матч начнется в 03:30 мск
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Матч начнется в 03:30 мск
США. МЛС 2023
21 тур
28 мая, воскресенье 05:30 Сан-Хосе Даллас
США. МЛС 2022
44 тур
18 сентября, воскресенье 05:30 Сан-Хосе 1:1 Даллас
35 тур
14 августа, воскресенье 04:00 Даллас 4:1 Сан-Хосе
США. МЛС 2021
46 тур
8 ноября, понедельник 02:00 Сан-Хосе 1:1 Даллас
31 тур
12 сентября, воскресенье 03:30 Даллас 1:1 Сан-Хосе
2 тур
24 апреля, суббота 22:30 Сан-Хосе 3:1 Даллас
США. МЛС 2019

8 июня, суббота 22:30 Сан-Хосе 2:2 Даллас

27 апреля, суббота 22:30 Даллас 0:0 Сан-Хосе
США. МЛС 2018

30 августа, четверг 05:30 Сан-Хосе 4:3 Даллас

5 августа, воскресенье 03:00 Даллас 1:3 Сан-Хосе
США. МЛС 2017

21 мая, воскресенье 03:00 Даллас 0:1 Сан-Хосе

15 апреля, суббота 06:00 Сан-Хосе 1:1 Даллас
США. МЛС 2016

9 июля, суббота 05:30 Сан-Хосе 0:1 Даллас

29 мая, воскресенье 05:30 Сан-Хосе 0:0 Даллас

10 апреля, воскресенье 04:00 Даллас 2:2 Сан-Хосе
США. МЛС 2015

26 октября, понедельник 02:00 Даллас 2:1 Сан-Хосе

8 июня, понедельник 02:00 Сан-Хосе 0:0 Даллас
США. МЛС 2015, группа Западная конференция

8 марта, воскресенье 04:30 Даллас 1:0 Сан-Хосе
США. МЛС 2014

17 августа, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 0:5 Даллас

1 июня, воскресенье 04:30 Даллас 1:2 Сан-Хосе

11 мая, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 2:1 Даллас
США. МЛС 2013

27 октября, воскресенье 01:30 Сан-Хосе 2:1 Даллас

25 августа, воскресенье 05:00 Даллас 2:2 Сан-Хосе

26 мая, воскресенье 04:30 Даллас 1:0 Сан-Хосе
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
30 сентября, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 3:3 Даллас
Регулярный чемпионат,
19 июля, четверг 06:30 Сан-Хосе 2:1 Даллас
Регулярный чемпионат,
8 июля, воскресенье 05:00 Даллас 0:0 Сан-Хосе
США. МЛС 2011

23 октября, воскресенье 00:00 Сан-Хосе 4:2 Даллас

27 марта, воскресенье 05:00 Даллас 0:2 Сан-Хосе
США. МЛС 2010

12 сентября, воскресенье 06:00 Сан-Хосе 0:0 Даллас

6 июня, воскресенье 00:00 Даллас 2:0 Сан-Хосе
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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