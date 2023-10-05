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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед: обзор матча 05 октября 2023
Лос-Анджелес
05.10.2023, четверг, 05:30
США. МЛС, 47 тур
5 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
6'
Д. Буанга
36'
Д. Буанга
45+1'
Д. Буанга
46'
M. Tapias (АГ)
67'
Ф. Крастев
4'
Х. Дотсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Д. Буанга
75'
72'
Замена
S. Jeong
️️️️
Э. Рейносо
Замена
С. Биук
️️️️
К. Вела
68'
ГОЛ! 5:1!
Ф. Крастев
67'
66'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
М. Боксолл
66'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Т. Пукки
Замена
Ф. Крастев
️️️️
Т. Тильман
63'
Замена
Р. Холлингшид
️️️️
Д. Паласиос
63'
Замена
А. Лонг
️️️️
Д. Кьеллини
63'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
M. Tapias
46'
46'
Замена
Z. Valentin
️️️️
D. Taylor
46'
Замена
Б. Дибасси
️️️️
И. Бристоу
ГОЛ! 3:1!
Д. Буанга
45'
+1
39'
Желтая карточка
Э. Рейносо
ГОЛ! 2:1!
Д. Буанга
36'
ГОЛ! 1:1!
Д. Буанга
6'
4'
ГОЛ! 0:1!
Х. Дотсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
19
Матеуш Богуш
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
99
Кристиан Оливера
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
20
Вил Трапп
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
24
Райан Холлингшид
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
22
Натан Ордас
ЦФ
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
59
Devin Padelford
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
8
Мендер Гарсия
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
4-1-2-2-1
71
Крепо
6
Паласиос
3
Мурильо
14
Кьеллини
14
Паленсия
6
Санчес
19
Богуш
11
Тильман
99
Буанга
99
Оливера
10
Вела
2-1-2-1-4
97
Сент-Клер
15
Боксолл
4
16
Арриага
20
Трапп
31
Дотсон
10
Рейносо
27
23
Бристоу
21
Хлонгване
20
Пукки
14
Кьеллини
33
Лонг
33
Лонг
14
Кьеллини
6
Паласиос
24
Холлингшид
24
Холлингшид
6
Паласиос
11
Тильман
10
Крастев
10
Крастев
11
Тильман
10
Вела
79
Биук
79
Биук
10
Вела
99
Буанга
9
Гонсалес
9
Гонсалес
99
Буанга
23
Бристоу
18
Дибасси
18
Дибасси
23
Бристоу
27
3
3
27
15
Боксолл
21
Грегуш
21
Грегуш
15
Боксолл
20
Пукки
8
Гарсия
8
Гарсия
20
Пукки
10
Рейносо
77
77
10
Рейносо
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед
77
Джон МакКартни
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
1
Clint Irwin
ВР
59
Devin Padelford
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
22
Натан Ордас
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
59
Devin Padelford
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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