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Коламбус - Филадельфия Юнион

01.10.2023, Воскресенье, 02:30 мск США. МЛС, 44 тур Коламбус - Филадельфия Юнион
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Матч начнется в 02:30 мск
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Матч начнется в 02:30 мск
США. МЛС 2023
1 тур
26 февраля, воскресенье 03:30 Филадельфия Юнион 4:1 Коламбус
США. МЛС 2022
25 тур
4 июля, понедельник 02:30 Коламбус 0:0 Филадельфия Юнион
8 тур
10 апреля, воскресенье 01:00 Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус
США. МЛС 2021
38 тур
3 октября, воскресенье 23:00 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус
12 тур
24 июня, четверг 02:30 Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус
2 тур
19 апреля, понедельник 00:30 Коламбус 0:0 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2020, группа e

1 ноября, воскресенье 23:30 Коламбус 2:1 Филадельфия Юнион

3 сентября, четверг 02:30 Коламбус 1:0 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2019

30 сентября, понедельник 00:01 Коламбус 2:0 Филадельфия Юнион

24 марта, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус
США. МЛС 2018

30 сентября, воскресенье 02:30 Коламбус 0:0 Филадельфия Юнион

10 мая, четверг 02:30 Коламбус 1:0 Филадельфия Юнион

17 марта, суббота 21:00 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус
США. МЛС 2017

27 июля, четверг 02:30 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус

23 июля, воскресенье 02:30 Коламбус 1:0 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2016

25 августа, четверг 02:30 Коламбус 1:2 Филадельфия Юнион

2 июня, четверг 02:00 Филадельфия Юнион 3:2 Коламбус

13 марта, воскресенье 03:30 Коламбус 1:2 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2015

13 сентября, воскресенье 02:00 Филадельфия Юнион 1:2 Коламбус

4 июня, четверг 02:00 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус

26 апреля, воскресенье 02:30 Коламбус 4:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2014

26 октября, воскресенье 23:59 Коламбус 2:1 Филадельфия Юнион

12 октября, воскресенье 03:00 Филадельфия Юнион 2:3 Коламбус

23 марта, воскресенье 02:00 Коламбус 2:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2013

6 июня, четверг 03:30 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус

7 апреля, воскресенье 01:00 Коламбус 1:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
30 сентября, воскресенье 03:30 Коламбус 3:2 Филадельфия Юнион
Регулярный чемпионат,
30 августа, четверг 04:00 Филадельфия Юнион 1:2 Коламбус
США. МЛС 2012, группа Восточная конференция
Регулярный чемпионат,
14 апреля, суббота 00:00 Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус
США. МЛС 2011

18 сентября, воскресенье 00:00 Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус

21 августа, воскресенье 00:00 Коламбус 2:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2010

24 октября, воскресенье 00:00 Коламбус 3:1 Филадельфия Юнион

6 августа, пятница 04:00 Филадельфия Юнион 1:2 Коламбус
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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