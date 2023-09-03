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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе - Миннесота Юнайтед: обзор матча 03 сентября 2023
Сан-Хосе
03.09.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 40 тур
1 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
16'
C. Cowell
4'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Миннесота Юнайтед
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
J. Yueill
90'
+3
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Cowell
90'
+3
85'
Желтая карточка
М. Боксолл
81'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Т. Пукки
Замена
Н. Цакирис
️️️️
Х. Монтейру
81'
64'
Замена
И. Бристоу
️️️️
И. Тажури
40'
Желтая карточка
Э. Рейносо
Желтая карточка
К. Груэсо
31'
ГОЛ! 1:1!
C. Cowell
Пас отдал
J. Yueill
16'
4'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пукки
Пас отдал
Э. Рейносо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Сан-Хосе
6
Джонатан Менса
ЦЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
10
Нико Цакирис
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Миннесота Юнайтед
59
Devin Padelford
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
14
Emmanuel Iwe
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
3-5-2
42
Даниэл
47
Трауко
97
29
Акапо
11
Груэсо
7
Эспиноса
35
Монтейру
7
14
4
Бисон
17
Эбобиссе
3-5-1-1
97
Сент-Клер
15
Боксолл
4
3
30
21
Грегуш
18
Тажури
31
Дотсон
20
Трапп
10
Рейносо
20
Пукки
14
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
14
35
Монтейру
10
Цакирис
10
Цакирис
35
Монтейру
7
28
28
7
18
Тажури
23
Бристоу
23
Бристоу
18
Тажури
20
Пукки
8
Гарсия
8
Гарсия
20
Пукки
Остались в запасе
Сан-Хосе
Миннесота Юнайтед
6
Джонатан Менса
ЦЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
12
James Marcinkowski
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
59
Devin Padelford
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
14
Emmanuel Iwe
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
6
Джонатан Менса
ЦЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
12
James Marcinkowski
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Остались в запасе
59
Devin Padelford
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
14
Emmanuel Iwe
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Сан-Хосе - Миннесота Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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