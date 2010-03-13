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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Арсенал
Карпаты - Арсенал: обзор матча 13 марта 2010
Карпаты
13.03.2010, суббота, 18:00
Чемпионат Украины, 20 тур
3 : 3
Завершен
Арсенал
41'
В. Батиста
60'
А. Федецкий
90+1'
А. Ткачук
20'
Е. Шахов
68'
Ф. Шоава
72'
М. Шацких
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Арсенал
+2
Замена
С. Закарлюка
️️️️
И. Мазилу
ГОЛ! 3:3!
А. Ткачук
+1
Замена
Д. Коркишко
️️️️
М. Шацких
Замена
А. Ткачук
️️️️
С. Годвин
Желтая карточка
Н. Тубич
ГОЛ! 2:3!
М. Шацких
ГОЛ! 2:2!
Ф. Шоава
Замена
С. Зенев
️️️️
В. Батиста
Замена
Е. Евсеев
️️️️
А. Хомин
ГОЛ! 2:1!
А. Федецкий
Желтая карточка
А. Богданов
ГОЛ! 1:1!
В. Батиста
Замена
А. Гурули
️️️️
М. Кополовец
20'
ГОЛ! 0:1!
Е. Шахов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
80
Вильям Батиста
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
6
Флорин Шоава
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
7
Ярослав Захаревич
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
Арсенал
12
Андрей Комарицкий
ВР
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
3-3-3-1
22
Тлумак
35
Ощипко
4
Милошевич
4
Тубич
18
Кополовец
7
Годвин
44
Федецкий
32
Голодюк
16
Худобяк
9
Кожанов
80
Батиста
4-5-1
1
Рева
48
Данилов
6
Шоава
23
Шершун
38
Ещенко
7
Захаревич
28
Шахов
90
Богданов
16
Шацких
4
Хомин
7
Мазилу
7
Годвин
19
Ткачук
19
Ткачук
7
Годвин
18
Кополовец
9
Гурули
9
Гурули
18
Кополовец
80
Батиста
20
Зенев
20
Зенев
80
Батиста
16
Шацких
7
Коркишко
7
Коркишко
16
Шацких
4
Хомин
16
Евсеев
16
Евсеев
4
Хомин
7
Мазилу
20
Закарлюка
20
Закарлюка
7
Мазилу
Остались в запасе
Карпаты
Арсенал
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
23
Роман Мисак
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
12
Андрей Комарицкий
ВР
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
Остались в запасе
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
23
Роман Мисак
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Остались в запасе
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
12
Андрей Комарицкий
ВР
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Карпаты - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Покидько
(Полтава)
Стадион:
Украина
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