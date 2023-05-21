Цинциннати - Коламбус

|38 тур
|28 августа, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|2:2
|Коламбус
|29 тур
|18 июля, понедельник
|02:30
|Коламбус
|2:0
|Цинциннати
|38 тур
|28 августа, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|2:2
|Коламбус
|29 тур
|18 июля, понедельник
|02:30
|Коламбус
|2:0
|Цинциннати
|29 тур
|28 августа, суббота
|01:30
|Коламбус
|3:2
|Цинциннати
|16 тур
|10 июля, суббота
|02:30
|Цинциннати
|2:2
|Коламбус
|
|15 октября, четверг
|02:30
|Цинциннати
|2:1
|Коламбус
|
|7 сентября, понедельник
|02:30
|Коламбус
|3:0
|Цинциннати
|
|30 августа, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|0:0
|Коламбус
|
|26 августа, понедельник
|01:00
|Цинциннати
|1:3
|Коламбус
|
|11 августа, воскресенье
|02:30
|Коламбус
|2:2
|Цинциннати
|Группа e
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|7:2
|+5
|6
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|0
|1
|1
|1:3
|-2
|1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Сент-Луис
|3
|3
|0
|0
|8:4
|+4
|9
|2.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|6:2
|+4
|7
|3.
|Нэшвилл
|3
|2
|1
|0
|4:0
|+4
|7
|4.
|Цинциннати
|3
|2
|1
|0
|3:1
|+2
|7
|5.
|Сиэтл
|3
|2
|0
|1
|6:1
|+5
|6
|6.
|Интер
|3
|2
|0
|1
|4:1
|+3
|6
|7.
|Филадельфия
|3
|2
|0
|1
|5:3
|+2
|6
|8.
|Остин
|3
|2
|0
|1
|5:4
|+1
|6
|9.
|Сан-Хосе
|3
|2
|0
|1
|4:3
|+1
|6
|10.
|Нью-Инглэнд
|3
|2
|0
|1
|4:4
|0
|6
|11.
|Орландо Сити
|3
|1
|2
|0
|2:1
|+1
|5
|12.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2:1
|+1
|4
|13.
|Даллас
|3
|1
|1
|1
|4:3
|+1
|4
|14.
|Коламбус
|3
|1
|1
|1
|4:5
|-1
|4
|15.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|4:5
|-1
|4
|16.
|Нью-Йорк Сити
|3
|1
|1
|1
|2:3
|-1
|4
|17.
|Портленд
|3
|1
|0
|2
|4:5
|-1
|3
|18.
|Реал Солт-Лейк
|3
|1
|0
|2
|3:5
|-2
|3
|19.
|Торонто
|3
|0
|2
|1
|4:5
|-1
|2
|20.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|0
|2
|1
|1:2
|-1
|2
|21.
|Cпортинг КС
|3
|0
|2
|1
|0:1
|-1
|2
|22.
|Чикаго Файр
|2
|0
|1
|1
|1:2
|-1
|1
|23.
|Ванкувер Уайткепс
|3
|0
|1
|2
|3:5
|-2
|1
|24.
|Колорадо
|3
|0
|1
|2
|0:5
|-5
|1
|25.
|Динамо Хью
|2
|0
|0
|2
|1:5
|-4
|0
|26.
|Монреаль Импакт
|3
|0
|0
|3
|0:5
|-5
|0
|27.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1:7
|-6
|0