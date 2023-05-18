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Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз

18.05.2023, Четверг, 02:30 мск США. МЛС, 18 тур Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз
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Матч начнется в 02:30 мск
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Матч начнется в 02:30 мск
США. МЛС 2022
21 тур
19 июня, воскресенье 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто
2 тур
5 марта, суббота 22:00 Торонто 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2021
18 тур
22 июля, четверг 02:30 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
5 тур
8 мая, суббота 20:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто
США. МЛС 2020, группа e

8 ноября, воскресенье 23:30 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто

15 октября, четверг 02:30 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2019

4 августа, воскресенье 01:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто

18 июля, четверг 03:00 Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2018

23 сентября, воскресенье 00:01 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто

1 июля, воскресенье 23:30 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2017
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 5 ноября, воскресенье 23:00 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2017
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 31 октября, вторник 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто
США. МЛС 2017

1 октября, воскресенье 02:00 Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз

20 мая, суббота 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто
США. МЛС 2016

19 сентября, понедельник 00:00 Торонто 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз

29 мая, воскресенье 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто

6 марта, воскресенье 21:30 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Торонто
США. МЛС 2015

15 октября, четверг 02:00 Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз

16 августа, воскресенье 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто
США. МЛС 2014

12 октября, воскресенье 03:00 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Торонто

28 июня, суббота 04:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Торонто

18 мая, воскресенье 00:30 Торонто 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2013, группа Восточная конференция

15 сентября, воскресенье 03:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто
США. МЛС 2013

20 июля, суббота 23:59 Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз

27 апреля, суббота 22:00 Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
30 сентября, воскресенье 03:00 Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто
Регулярный чемпионат,
1 июля, воскресенье 03:00 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2011

2 октября, воскресенье 00:00 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз

7 июля, четверг 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 5:0 Торонто
США. МЛС 2010

21 августа, суббота 00:00 Торонто 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз

12 августа, четверг 03:30 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Торонто
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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