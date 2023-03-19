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Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус

19.03.2023, Воскресенье, 02:30 мск США. МЛС, 5 тур Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус
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Матч начнется в 02:30 мск
П1
1.8
Х
3.5
П2
4.7
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Матч начнется в 02:30 мск
США. МЛС 2022
46 тур
2 октября, воскресенье 02:30 Коламбус 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз
6 тур
20 марта, воскресенье 21:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Коламбус
США. МЛС 2021
41 тур
24 октября, воскресенье 01:00 Коламбус 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз
32 тур
15 сентября, среда 02:30 Коламбус 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз
26 тур
19 августа, четверг 03:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус
США. МЛС 2020
Плей-офф,
21 ноября, суббота 23:00 Коламбус 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2019

28 июля, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус

3 марта, воскресенье 00:30 Коламбус 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2018
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 12 ноября, понедельник 03:30 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус
США. МЛС 2018

29 июля, воскресенье 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус

10 июня, воскресенье 00:01 Коламбус 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2017

24 сентября, воскресенье 02:30 Коламбус 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз

23 апреля, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Коламбус
США. МЛС 2016

16 октября, воскресенье 22:00 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Коламбус

26 июня, воскресенье 02:30 Коламбус 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2015
1/2 финала
ответный матч		 30 ноября, понедельник 03:30 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус
США. МЛС 2015
1/2 финала
первый матч		 23 ноября, понедельник 01:00 Коламбус 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2015

4 октября, воскресенье 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус

29 марта, воскресенье 02:30 Коламбус 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2015, группа Восточная конференция

5 июля, воскресенье 02:30 Коламбус 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2014

19 октября, воскресенье 23:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Коламбус

13 июля, воскресенье 03:00 Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Коламбус

27 апреля, воскресенье 03:30 Коламбус 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2013

11 августа, воскресенье 03:30 Коламбус 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз

4 мая, суббота 23:59 Коламбус 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2013, группа Восточная конференция

27 мая, понедельник 01:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Коламбус
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
16 сентября, воскресенье 03:00 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Коламбус
Регулярный чемпионат,
7 апреля, суббота 00:00 Коламбус 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2011

5 июня, воскресенье 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Коламбус

26 марта, суббота 23:00 Коламбус 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2010

18 июля, воскресенье 00:00 Коламбус 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз

21 мая, пятница 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Коламбус
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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