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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 12 марта 2023
Миннесота Юнайтед
12.03.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 4 тур
1 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
18'
Б. Хлонгване
49'
А. Рейес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
90'
+4
Замена
T. Barlow
️️️️
Л. Морган
90'
+1
Замена
Д. Неалис
️️️️
А. Рейес
87'
Желтая карточка
К. Данкан
Замена
Т. Олувасейи
️️️️
Ф. Фрагапане
80'
Желтая карточка
К. Арриага
76'
68'
Желтая карточка
К. Кассерес
Замена
Х. Дотсон
️️️️
В. Трапп
65'
Замена
Л. Амарилья
️️️️
М. Гарсия
65'
65'
Замена
O. Fernandez
️️️️
Д. Эдельман
65'
Замена
Д. Ванзейр
️️️️
Лукиньяс
65'
Замена
Э. Маноэл
️️️️
К. Бурк
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Рейес
Пас отдал
Д. Толкин
36'
Желтая карточка
Ш. Неалис
ГОЛ! 1:0!
Б. Хлонгване
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
20
Вил Трапп
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
7
Франко Фрагапане
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
15
Андрес Рейес
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
82
Лукиньяс
АП
7
Кори Бурк
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
31
Хассани Дотсон
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
70
Cameron Dunbar
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
6
Питер Страуд
ЦП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
4
Хассан Ндам
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
4-1-2-3
97
Сент-Клер
3
4
92
15
Боксолл
16
Арриага
20
Трапп
17
Лод
8
Гарсия
21
Хлонгване
7
Фрагапане
2-4-2-2
31
Мигел
3
Данкан
13
Неалис
15
Рейес
23
Кассерес
90
Морган
24
Эдельман
25
Амайя
82
Лукиньяс
47
Толкин
7
Бурк
20
Трапп
31
Дотсон
31
Дотсон
20
Трапп
7
Фрагапане
21
Олувасейи
21
Олувасейи
7
Фрагапане
8
Гарсия
9
Амарилья
9
Амарилья
8
Гарсия
15
Рейес
12
Неалис
12
Неалис
15
Рейес
82
Лукиньяс
13
Ванзейр
13
Ванзейр
82
Лукиньяс
24
Эдельман
22
22
24
Эдельман
90
Морган
16
16
90
Морган
7
Бурк
13
Маноэл
13
Маноэл
7
Бурк
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз
1
Clint Irwin
ВР
30
Joseph Rosales
ЦП
70
Cameron Dunbar
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
18
Ryan Meara
ВР
6
Питер Страуд
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
30
Joseph Rosales
ЦП
70
Cameron Dunbar
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
6
Питер Страуд
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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Миннесота Юнайтед
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