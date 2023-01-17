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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уиган Атлетик - Лутон Таун
Уиган Атлетик - Лутон Таун: обзор матча 17 января 2023
Уиган Атлетик
17.01.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 2
Завершен
Лутон Таун
47'
Т. Осгор
50'
К. Вудроу
90+8'
Э. Адебайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Лутон Таун
90'
+8
ГОЛ! 1:2!
Э. Адебайо
Желтая карточка
Ч. Хьюз
90'
+7
90'
+2
Замена
Т. Локьер
️️️️
Д. Бри
89'
Желтая карточка
Р. Бурк
Желтая карточка
К. Тилт
79'
64'
Замена
Г. Корник
️️️️
А. Кэмпбелл
Замена
У. Кин
️️️️
Э. Флетчер
63'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
К. Лэнг
63'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Д. Беннетт
59'
Желтая карточка
Д. Уотмоу
56'
50'
ГОЛ! 1:1!
К. Вудроу
ГОЛ! 1:0!
Т. Осгор
47'
Желтая карточка
М. Пауэр
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
19
Тело Осгор
АП
8
Макс Пауэр
ПП
10
Каллум Лэнг
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Коло Туре
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
8
Луи Уотсон
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
24
Райан Ньямб
ПЗ
23
Abdi Sharif
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
9
Джош Магеннис
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
16
Кейси Петтит
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
2
Эллиот Торп
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
3-2-1-2-1
13
Амос
4
Нэйлор
12
Беннетт
6
Уотмоу
4
Хьюз
16
Тилт
8
Пауэр
19
Осгор
10
Лэнг
11
Флетчер
4-1-1-2-2
34
Хорват
4
Ошо
14
Бри
32
Бурк
17
Белл
16
Кэмпбелл
8
Уотсон
18
Кларк
45
Даути
45
Адебайо
12
Вудроу
12
Беннетт
16
МакКлин
16
МакКлин
12
Беннетт
10
Лэнг
9
Магеннис
9
Магеннис
10
Лэнг
11
Флетчер
18
Кин
18
Кин
11
Флетчер
16
Кэмпбелл
23
Корник
23
Корник
16
Кэмпбелл
14
Бри
15
Локьер
15
Локьер
14
Бри
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Лутон Таун
32
Джэйми Джонс
ВР
24
Райан Ньямб
ПЗ
23
Abdi Sharif
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Коло Туре
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
16
Кейси Петтит
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
2
Эллиот Торп
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
24
Райан Ньямб
ПЗ
23
Abdi Sharif
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
16
Кейси Петтит
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
2
Эллиот Торп
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Коло Туре
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Уиган Атлетик - Лутон Таун
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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