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Расписание матчей
Франция. Кубок
Бордо - Ренн
Бордо - Ренн: обзор матча 07 января 2023
Бордо
07.01.2023, суббота, 22:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Ренн
45+2'
Д. Майя
23'
Б. Бурижо
53'
Ж. Доку
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бордо - Ренн
Замена
A. Badji
️️️️
Ж. Экоми
78'
Замена
В. Н'Симба
️️️️
З. Давиташвили
74'
74'
Замена
К. Сулемана
️️️️
Ж. Доку
74'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
Л. Майер
70'
Желтая карточка
К. Ву
Замена
Д. Баква
️️️️
Т. Лакуа
64'
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
L. Pirringuel
64'
Замена
К. Мишелен
️️️️
Д. Майя
63'
Красная карточка
М. Бокеле
60'
53'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Доку
46'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Б. Мелинг
ГОЛ! 1:1!
Д. Майя
Пас отдал
L. Pirringuel
45'
+2
23'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бурижо
Пас отдал
А. Теате
13'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Шека
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
26
Малком Бокеле
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
3
Жак Экоми
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
15
Франсержио
ЦП
20
Lenny Pirringuel
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
17
Альберт Элис
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
14
Ловро Майер
ЦП
8
Шека
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Бордо
31
Грегуар Свидерски
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
8
Emeric Depussay
ЦП
25
Aliou Badji
ЦФ
81
Marvin de Lima
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Дезире Дуэ
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
3-4-2-1
13
26
Бокеле
2
Грегерсен
6
Мванга
3
Экоми
15
Франсержио
20
6
Лакуа
22
Давиташвили
17
Элис
9
Майя
4-3-1-2
30
Манданда
14
Траоре
3
Ву
3
Теате
24
Мелинг
14
Майер
8
Шека
27
Бурижо
29
Тайт
11
Доку
9
Гуири
22
Давиташвили
12
Н'Симба
12
Н'Симба
22
Давиташвили
9
Майя
22
Мишелен
22
Мишелен
9
Майя
20
77
Игнатенко
77
Игнатенко
20
3
Экоми
25
25
3
Экоми
6
Лакуа
7
Баква
7
Баква
6
Лакуа
8
Шека
18
Угочукву
18
Угочукву
8
Шека
24
Мелинг
3
Трюффер
3
Трюффер
24
Мелинг
11
Доку
7
Сулемана
7
Сулемана
11
Доку
14
Майер
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
14
Майер
Остались в запасе
Бордо
Ренн
31
Грегуар Свидерски
ВР
24
Эммануэль Бьюмла
ЦП
8
Emeric Depussay
ЦП
81
Marvin de Lima
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
80
Доган Алемдар
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
14
Дезире Дуэ
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
31
Грегуар Свидерски
ВР
24
Эммануэль Бьюмла
ЦП
8
Emeric Depussay
ЦП
81
Marvin de Lima
ЦФ
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
14
Дезире Дуэ
АП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Бордо - Ренн
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
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Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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