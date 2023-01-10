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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюкасл - Лестер
Ньюкасл - Лестер: обзор матча 10 января 2023
Ньюкасл
10.01.2023, вторник, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Лестер
60'
Д. Берн
72'
Жоэлинтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Лестер
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Уиллок
90'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
М. Альмирон
84'
Желтая карточка
С. Ботман
82'
Замена
А. Исак
️️️️
К. Уилсон
78'
ГОЛ! 2:0!
Жоэлинтон
Пас отдал
М. Альмирон
72'
67'
Желтая карточка
О. Ндиди
64'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Л. Томас
64'
Замена
Д. Варди
️️️️
П. Дака
62'
Желтая карточка
А. Перес
ГОЛ! 1:0!
Д. Берн
Пас отдал
Жоэлинтон
60'
Желтая карточка
Д. Берн
38'
Желтая карточка
Ш. Лонгстафф
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ньюкасл
12
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
36
Сэмми Брейбрук
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-3-2-1
1
Поуп
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
39
Гимарайнс
28
Уиллок
8
Лонгстафф
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
13
Уилсон
4-4-2
21
Уорд
21
Кастань
12
Амарти
4
Фас
33
Томас
11
Олбрайтон
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Барнс
22
Перес
27
Дака
28
Уиллок
23
Мерфи
23
Мерфи
28
Уиллок
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
10
Альмирон
13
Уилсон
9
Исак
9
Исак
13
Уилсон
27
Дака
9
Варди
9
Варди
27
Дака
33
Томас
17
Ихеначо
17
Ихеначо
33
Томас
Остались в запасе
Ньюкасл
Лестер
12
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Даниэль Иверсен
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
36
Сэмми Брейбрук
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
36
Сэмми Брейбрук
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Ньюкасл - Лестер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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