Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Понтеведра - Мальорка
Понтеведра - Мальорка: обзор матча 04 января 2023
Понтеведра
04.01.2023, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Мальорка
97'
Абдон
104'
В. Мурики
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Понтеведра - Мальорка
Желтая карточка
D. Seoane
120'
+1
117'
Желтая карточка
Х. Копете
112'
Желтая карточка
Л. Кан Ин
104'
ГОЛ! 0:2!
В. Мурики
Пас отдал
Абдон
102'
Желтая карточка
Х. Коста
Желтая карточка
A. Gonzalez
102'
Желтая карточка
R. Sanchez
102'
97'
ГОЛ! 0:1!
Абдон
Пас отдал
В. Мурики
91'
Замена
Р. Батталья
️️️️
И. Руис де Галаррета
Замена
D. Osede
️️️️
А. Масого
88'
Желтая карточка
Шарлес
86'
82'
Замена
В. Мурики
️️️️
К. Гренье
81'
Желтая карточка
И. Руис де Галаррета
76'
Замена
П. Маффео
️️️️
Д. Гонсалес
Замена
Шарлес
️️️️
J. Bakero
75'
Замена
D. Seoane
️️️️
O. Calvillo
75'
65'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Анхель
65'
Замена
Абдон
️️️️
А. Ндиайе
Замена
R. Sanchez
️️️️
S.
56'
46'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Т. Кадевере
41'
Желтая карточка
Т. Кадевере
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Понтеведра
6
David Soto
ЦЗ
4
Víctor Vázquez
ЦЗ
8
Алекс Масого
ЦП
7
A. Gonzalez
ЦФ
7
Jon Bakero
ЦФ
0
O. Calvillo
ЦФ
3
Samu
ЦФ
15
Martín Diz
ЦФ
13
Álvaro Cortés
ЦФ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Понтеведра
13
Пабло Качаррон
ВР
24
Viktor Nikolov
ВР
21
Diego Seoane
ЦЗ
8
Brais Abelenda
ЦФ
9
R. Sanchez
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
21
D. Osede
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
2-1-5
6
4
8
Масого
0
13
15
3
7
3-2-2-1-2
1
Грейф
22
Настасич
3
Копете
4
Руссо
20
Гонсалес
13
Куфре
16
Руис де Галаррета
19
Гренье
21
Ндиайе
9
Анхель
9
Кадевере
0
21
21
0
3
9
9
3
7
19
Шарлес
19
Шарлес
7
8
Масого
21
21
8
Масого
20
Гонсалес
24
Маффео
24
Маффео
20
Гонсалес
16
Руис де Галаррета
6
Батталья
6
Батталья
16
Руис де Галаррета
9
Анхель
14
Родригес
14
Родригес
9
Анхель
9
Кадевере
7
Кан Ин
7
Кан Ин
9
Кадевере
19
Гренье
19
Мурики
19
Мурики
19
Гренье
21
Ндиайе
9
Абдон
9
Абдон
21
Ндиайе
Остались в запасе
Понтеведра
Мальорка
13
Пабло Качаррон
ВР
24
Viktor Nikolov
ВР
8
Brais Abelenda
ЦФ
13
Лео Роман
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Пабло Качаррон
ВР
24
Viktor Nikolov
ВР
8
Brais Abelenda
ЦФ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Понтеведра - Мальорка
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Понтеведра
Испания. Кубок, 1/32 финала
Понтеведра
0 : 3
03.12.2025
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Оуренсе
1 : 1
29.10.2025
Понтеведра
Испания. Кубок, 1/8 финала
Понтеведра
0 : 1
15.01.2025
Хетафе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Понтеведра
3 : 0
03.01.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 2 раунд
Понтеведра
1 : 0
04.12.2024
Вильярреал
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Новости команд
Все
Понтеведра
Мальорка
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
2025.01.08 16:08
3
Три матча Кубка Испании перенесли из-за наводнения, под угрозой встреча «Валенсия» – «Реал» в Ла Лиге
2024.10.30 16:29
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+