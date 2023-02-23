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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Андерлехт - Лудогорец
Андерлехт - Лудогорец: обзор матча 23 февраля 2023
Андерлехт
23.02.2023, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 3 : 0
Завершен
Лудогорец
13'
Ф. Руссо (АГ)
68'
Я. Версхарен
71'
И. Тиаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Лудогорец
ГОЛ!
Я. Версхарен
3:0
Пенальти не реализован!
П. Наресси
ГОЛ!
Я. Вертонген
2:0
Пенальти не реализован!
Д. Янков
ГОЛ!
Л. Рафаэлов
1:0
Пенальти не реализован!
Пипа
Желтая карточка
К. Сарделла
120'
+3
103'
Замена
К. Гонсалвеш
️️️️
К. Десподов
97'
Вторая желтая
Я. Пиотровски
Замена
Н. Садики
️️️️
М. Н'Диайе
94'
90'
+6
Желтая карточка
М. Тиссера
90'
+2
Замена
М. Тиссера
️️️️
И. Тиаго
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
А. Диавара
89'
84'
Желтая карточка
Пипа
Замена
Б. Раман
️️️️
И. Слимани
83'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
М. Стройкенс
83'
78'
Замена
Д. Янков
️️️️
Нонато
71'
ГОЛ! 2:1!
И. Тиаго
Пас отдал
К. Десподов
ГОЛ! 2:0!
Я. Версхарен
Пас отдал
И. Слимани
68'
Замена
Н. Ангуло
️️️️
Ф. Амузу
62'
Желтая карточка
Л. Рафаэлов
57'
56'
Желтая карточка
Ф. Руссо
46'
Замена
С. Делев
️️️️
Б. Текпетей
26'
Желтая карточка
Я. Пиотровски
Желтая карточка
М. Стройкенс
16'
16'
Желтая карточка
П. Наресси
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Руссо
13'
12'
Замена
Пипа
️️️️
А. Витри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
9
Франсис Амузу
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Педро Наресси
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
16
Нонато
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
77
Кирил Десподов
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
23
Хенрик Беллман
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
6
Тео Леони
АП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
19
Люка Стассен
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
2
Лукас Лиссенс
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Доминик Янков
АП
7
Жоржиньо
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Вербрюгген
16
Н'Диайе
14
Вертонген
54
Сарделла
24
Диавара
9
Амузу
16
Версхарен
10
Арнстад
10
Дрейер
19
Слимани
29
Стройкенс
4-3-2-1
22
Падт
16
Витри
32
Пластун
4
Руссо
3
Недялков
6
Наресси
24
Пиотровски
16
Нонато
77
Десподов
37
Текпетей
9
Тиаго
16
Н'Диайе
27
Садики
27
Садики
16
Н'Диайе
24
Диавара
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
24
Диавара
29
Стройкенс
18
Ашимеру
18
Ашимеру
29
Стройкенс
19
Слимани
14
Раман
14
Раман
19
Слимани
9
Амузу
10
Ангуло
10
Ангуло
9
Амузу
16
Витри
2
Пипа
2
Пипа
16
Витри
77
Десподов
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
77
Десподов
16
Нонато
8
Янков
8
Янков
16
Нонато
9
Тиаго
17
Тиссера
17
Тиссера
9
Тиаго
37
Текпетей
7
Делев
7
Делев
37
Текпетей
Остались в запасе
Андерлехт
Лудогорец
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
23
Хенрик Беллман
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
6
Тео Леони
АП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
19
Люка Стассен
ЦФ
2
Лукас Лиссенс
ЦФ
7
Жоржиньо
ПВ
21
Симон Слуга
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
23
Хенрик Беллман
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
6
Тео Леони
АП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
19
Люка Стассен
ЦФ
2
Лукас Лиссенс
ЦФ
Остались в запасе
7
Жоржиньо
ПВ
21
Симон Слуга
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Андерлехт - Лудогорец
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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